Невестка Орбакайте отметилась на выступлении Никиты Преснякова

В Stories Алена Краснова делилась кадрами, которые были сделаны на мероприятии.

28-летний Никита Пресняков вместе со своей группой выступил в одном из ночных клубов. В зале в качестве группы поддержки находилась избранница старшего внука Аллы Пугачевой — 22-летняя Алена Краснова. В Stories девушка поделилась свежим кадром, на котором был запечатлен ее супруг. Также невестка Кристины Орбакайте устроила импровизированную фотосессию, расположившись на мотоцикле.

Супруги также не пропустили и день рождения маленького братика Никиты — 4-летнего Артемия. Родители мальчика — Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская — организовали для сына детскую вечеринку. Свой день рождения Артемий отпраздновал еще 5 июня. На празднике Никита повидался с отцом и бабушкой Еленой Пресняковой.

В одном из своих интервью Кристина Орбакайте признавалась, что готова стать бабушкой. Вот только старшие дети певицы — Никита и 21-летний Дени — не торопятся обзаводиться потомством. У исполнительницы также есть 7-летняя дочка Клавдия от предпринимателя Михаила Земцова.