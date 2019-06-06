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Невестка Орбакайте сняла на видео праздник братика Никиты Преснякова

Маленькому сынишке Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего Артемию исполнилось 4 года.

Невестка Орбакайте сняла на видео праздник братика Никиты Преснякова
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя супруга музыканта Никиты Преснякова — модель Алена Краснова тесно общается со всеми членами семьи своего избранника. Еще в апреле девушка побывала на юбилейном концерте Примадонны отечественного шоу-бизнеса, также она не смогла пропустить детский праздник маленького 4-летнего Артемия, который 5 июня отпраздновал день рождения. На вечеринку родители пригласили его друзей, близких родственников и аниматоров, которые должны были развлекать гостей.

Возлюбленная Никиты Преснякова вела трансляцию с вечеринки, публикую в микроблоге видеоролики с праздника.

«С Днем Рождения нашего Тему!» — написала невестка Пугачевой к кадрам, которые она разместила в Stories.

Алена Краснова на детском празднике
Тема Пресняков отметил день рождения (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)
Алена Краснова на детском празднике
На празднике присутствовали близкие именинника (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Пока у Никиты Преснякова и Алены Красновой нет своих детей. Молодые люди не торопятся обзаводиться потомством. В мае старшему сыну Кристины Орбакайте исполнилось 28 лет. Избранница музыканта моложе него всего на шесть лет. У супругов в планах путешествия и посвящение свободного времени друг другу. При этом мама Никиты отметила, что уже готова к внукам. Вот только сыновья певицы не спешат с отцовством. У Кристины Орбакайте также есть 21-летний сын Дени Байсаров и 7-летняя дочка Клавдия от бизнесмена Михаила Земцова.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваВладимир ПресняковКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Невестка Орбакайте сняла на видео праздник братика Никиты Преснякова
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