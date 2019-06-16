У Сергея Лазарева начались проблемы с рекламным «свадебным» видео

Несколько дней назад Сеть переполошили снимки на стране популярного певца Сергея Лазарева, на которых, якобы, запечатлена его собственная свадьба. Поклонники стали гадать, можно верить своим глазам, и кто эта счастливица, завоевавшая сердце звезды.

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Однако, позже все стало на свои места – съемка оказалась частью рекламного проекта, участником которого и стал артист. В своем розыгрыше Сергей обещает, что ни один из его подписчиков не останется без подарка, а самый удачливый получит в подарок миллион рублей или дорогую иномарку.

Предприятие, начавшееся, кажется, более чем удачно, внезапно столкнулось с неприятными сюрпризами. Социальная сеть Instagram, в которой и проходит акция, нещадно удаляет рекламное видео. Причем, произошло это несколько раз.

«Я очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики! Мое видео удалил Инстаграм, но я не сдаюсь, перезалив», — пишет Лазарев.

В итоге ролик пришлось разместить на другом аккаунте и на этом, кажется, инцидент был исчерпан. По крайней мере, больше о проблемах певец не сообщал.