Что известно о девушке, которая понарошку вышла замуж за Лазарева

Певец недавно разыграл своих поклонников. А многие поверили!

Популярный певец Сергей Лазарев на этой неделе взволновал своих многочисленных поклонниц не только русскоязычной версией песни Scream, но и кое-чем совсем неожиданным. В Интернете 12 июня появилось фото, на котором Сергей, известный как закоренелый холостяк, стоит у алтаря с симпатичной брюнеткой, и всё вокруг них говорит о том, что это свадебная церемония.

«Неужели Лазарев и впрямь женился?» — гадал народ. Или же вся эта съемка была постановочной? А может быть, это фото ненастоящее и кто-то просто «приклеил» лицо недавнего участника «Евровидения» к телу другого человека? Портал Teleprogramma.pro решил выяснить всё, что известно на эту тему.

Невеста оказалась блогером

Аккаунт @gavrilovnak1 в Instagram со ссылкой на анонимный источник первым опубликовал этот снимок в своей ленте, позже он разошелся по различным СМИ. Но что именно было изображено на фото, никто не знал, ведь Сергей не рассказывал своим подписчикам ни про свадьбу, ни про девушку, на которой мог жениться. Тот же источник, что «слил» фото, сообщил, что это может быть некая израильская модель.

Впрочем, с девушкой всё прояснилось само собой – кто-то из знатоков блогосферы опознал в темноволосой красотке Ирину Шарк. Ирина — блогер, рассказывающий об уходе за собой, о различных домашних лайфхаках и прочих полезных вещах. Примечательно, что она замужем, а значит, неожиданно выйти за певца никак не могла.

Люди вспомнили, что недавно Ирина появлялась в stories в короне и красивом платье. Тогда она заявила, что очень хочет кое-что рассказать читателям, но пока не может этого сделать. Примерно в то же время и Лазарев публиковал видео в костюме и с бутоньеркой в петлице. Складываем два плюс два и всё становится ясно: вот и наша пара.

Завесу тайны Сергей резко убрал сам. Вечером 13 июня он опубликовал пост, призывающий всех принять участие в масштабном розыгрыше от Instagram-блогеров. Единственным правилом участия является подписка на всех спонсоров (их больше сотни) и конкурсный аккаунт, а выиграть в итоге можно целый автомобиль Mercedes-Benz.

Cъемка ролика, как оказалось, проводилась в автосалоне. Потому и на загадочном снимке со «свадьбы», приглядевшись, можно было увидеть колеса машины, стоящие позади цветочной арки.

«Мечты сбываются, не так ли? Всегда мечтала стать героиней клипа, и даже представить не могла, что это будет роль невесты Сергея Лазарева», — написала под фото со «свадьбы» Ирина, подтвердив, что это была действительно она.

Лера Кудрявцева и сын от неизвестной женщины

А личная жизнь Сергея Лазарева, тем временем, остается скрытой от людских глаз. Известно, что с 2008 по 2012 год он встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, а в 2015 году в интервью признался, что живет с девушкой, которая трудится в «околомузыкальной» сфере.

Возможно, именно она и родила звезде сына. Мальчик по имени Никита появился на свет в 2014 году, однако Сергей рассказал журналистам о его существовании лишь два года спустя.

Сейчас молодой отец часто показывает своим поклонникам фото и видео ребенка, которым очень гордится и которого называет своим «смыслом жизни и главным мотиватором».

В свои 4,5 года Никита Сергеевич Лазарев уже умеет читать, неплохо поет и мастерски вызывает умиление не только у фанатов его папы, но и у звезд отечественного шоу-бизнеса.