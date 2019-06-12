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В Сети появилось фото с возможной свадьбы Лазарева

Снимок стал настоящим сюрпризом для поклонников певца.

В Сети появилось фото с возможной свадьбы Лазарева
Сергей Лазарев / Global look press

Сергей Лазарев — успешный российский певец, обладатель множества наград, а также счастливый отец мальчика Никиты. 36-летний артист души не чает в своем наследнике и постоянно радует поклонников фотографиями и видеороликами с ребенком.

Однако личная жизнь исполнителя покрыта завесой тайны. Сам Лазарев постоянно уходит от ответа, когда журналисты задают ему вопросы на эту тему. Так, например, недавно поползли слухи о том, что у Сергея несколько месяцев назад родилась дочь. Сам артист эту информацию не стал комментировать, при этом четко отрицать появление ребенка он тоже не стал.

Теперь в соцсеть Instagram просочилась фотография с возможной свадьбы Сергея Лазарева.

Это стало настоящим шоком для поклонников, ведь ни о каком бракосочетании певец никогда не упоминал. Наоборот, последнее время он был весь в работе: совсем недавно музыкант представлял нашу страну на конкурсе Евровидение-2019, а потом поехал в тур по российским городам.

На снимке Сергей в костюме стоит под цветочной аркой с неизвестной девушкой в свадебном платье. Пара вместе держит букет. По слухам, невеста является моделью из Израиля.

Пока что ни сам артист, ни его представители не комментировали информацию о возможной свадьбе. В Сети также не исключают, что снимок мог стать кадром со съемок рекламы или нового клипа исполнителя.

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В Сети появилось фото с возможной свадьбы Лазарева
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