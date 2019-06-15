Яна Рудковская показала самое любимое фото в платье Dior

Вот уже несколько дней Яна Рудковская отдыхает на греческом острове Миконос. Продюсер регулярно публикует в соцсети снимки с отдыха, на которых позирует перед камерой в разнообразных нарядах.
Накануне Рудковская показала в Instagram снимок с курорта, понравившийся ей больше остальных. В кадре она запечатлена сидящей босиком на белоснежной, освещенной ярким солнцем лестнице. Продюсер примерила роскошное платье от Dior, которое не скрыло ее стройные ноги.
«Моя любимая фотография с этой поездки», – призналась Яна.
Этот образ Рудковской поклонники сочли очень удачным, в комментариях знаменитость получила множество комплиментов. Понравилось подписчикам странички и сочетание цветов платья, и внешний вид самой Рудковской. А ранее это одеяние оценила сама Марина Юдашкина.
Однако наряды Яны нравятся публике далеко не всегда. Так, на недавней церемонии вручения премии «МУЗ ТВ» супруга Евгения Плющенко появилась в платье с высокой талией. Пышный подол так невыигрышно подчеркнул живот звезды, что некоторые даже заподозрили ее в беременности.