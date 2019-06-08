НОВОСТИ

Яну Рудковскую раскритиковали за платье, подчеркнувшее живот

Поклонники в соцсети обсуждают возможную беременность жены Плющенко.

Яну Рудковскую раскритиковали за платье, подчеркнувшее живот
Яна Рудковская побывала на вручении премии "МУЗ ТВ". Фото: globallookpress.com

Как и все самые яркие звезды российского шоу-бизнеса, Яна Рудковская стала гостьей на церемонии вручения премии «МУЗ ТВ». Для выхода в свет продюсер выбрала наряд, который многим поклонникам показался спорным.

Знаменитость поделилась в Instagram видео, где она позирует фотографам в светлом, украшенном кружевом платье. Как показалось подписчикам блога, одеяние Яна выбрала не по возрасту, а высокий пояс и пышная юбка слишком подчеркивают ее живот. Кое-кто даже предположил, что жена Евгения Плющенко ждет ребенка.

«Для выпускного вечера 17 летней девочке. Очень красиво», «Образ совсем не понравился, как на выпускной в деревне», «Когда возраст приходит один. Тетя за сорок одевает платье выпускного бала», «Вы не в положении?», «Похожа на беременную», «Живот выпучивает, перестаралась с осанкой», «Если и живот, то подкладной, они ж теперь сами не рожают никто», «Сынок написал, хочет сестренку», – рассуждают поклонники в комментариях.

Фото: Instagram@rudkovskayaofficial

Рудковская предпочла не реагировать на критику и предположения пользователей. Однако ранее сын продюсера в Instagram действительно признался, что хочет младшую сестру. Известно, что блог шестилетнего Саши Плющенко пока ведет его мама, поэтому фолловеры заподозрили, что таким образом Рудковская «готовит» общественность к своей беременности.

Вам может быть интересно:

Иосиф Пригожин оценил модный летний комбинезон Яны Рудковской «Учитесь снимать детей у Галкина»: Рудковская подключила сына к оправданиям на критику фанатов «У Саши характер лидера»: Рудковская заговорила о воспитании сына

Тэги:

InstagramАлександр ПлющенкоПремия МУЗ ТВ 2019Яна РудковскаяЯна Рудковская последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Яну Рудковскую раскритиковали за платье, подчеркнувшее живот
Интересно?
Поделись с друзьями: