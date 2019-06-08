Яну Рудковскую раскритиковали за платье, подчеркнувшее живот

Как и все самые яркие звезды российского шоу-бизнеса, Яна Рудковская стала гостьей на церемонии вручения премии «МУЗ ТВ». Для выхода в свет продюсер выбрала наряд, который многим поклонникам показался спорным.

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Знаменитость поделилась в Instagram видео, где она позирует фотографам в светлом, украшенном кружевом платье. Как показалось подписчикам блога, одеяние Яна выбрала не по возрасту, а высокий пояс и пышная юбка слишком подчеркивают ее живот. Кое-кто даже предположил, что жена Евгения Плющенко ждет ребенка.

«Для выпускного вечера 17 летней девочке. Очень красиво», «Образ совсем не понравился, как на выпускной в деревне», «Когда возраст приходит один. Тетя за сорок одевает платье выпускного бала», «Вы не в положении?», «Похожа на беременную», «Живот выпучивает, перестаралась с осанкой», «Если и живот, то подкладной, они ж теперь сами не рожают никто», «Сынок написал, хочет сестренку», – рассуждают поклонники в комментариях.

Рудковская предпочла не реагировать на критику и предположения пользователей. Однако ранее сын продюсера в Instagram действительно признался, что хочет младшую сестру. Известно, что блог шестилетнего Саши Плющенко пока ведет его мама, поэтому фолловеры заподозрили, что таким образом Рудковская «готовит» общественность к своей беременности.