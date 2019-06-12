Звездный стиль

Юдашкина оценила снимок 44-летней Рудковской в сарафане

Супруга модельера Валентина Юдашкина не оставила без внимания свежий кадр музыкального продюсера в Instagram.

Юдашкина оценила снимок 44-летней Рудковской в сарафане
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена в сарафане. Прическу знаменитости украшала головная повязка. Снимок супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко оценила и Марина Юдашкина. Она не оставила без внимания пост музыкального продюсера, поставив «лайк» под снимком Яны в профиле.

Ранее музыкальный продюсер признавалась, что они с мужем много работают, поэтому могут позволить себе маленькие каникулы. В поездки супруги обычно берут с собой 6-летнего Сашу. Малыш пока не ходит в школу, и в отличие от старших братьев у него менее загруженный график. Наследник олимпийского чемпиона увлечен фигурным катанием. Также он участвует и в модных показах. Гном Гномыч уже появлялся на подиуме, демонстрируя наряды из детской коллекции Галины Юдашкиной.

Яна Рудковская
Марина Юдашкина не оставила без внимания свежий снимок Яны Рудковской (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

По словам Яны, ее дети знают, с каким трудом зарабатываются деньги. Она не намерена без счета давать мальчикам деньги на карманные расходы. От бизнесмена Виктора Батурина у музыкального продюсера есть сын Николай и пасынок Андрей.

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Евгений Плющенкозвездный стильЯна Рудковская
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Юдашкина оценила снимок 44-летней Рудковской в сарафане
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