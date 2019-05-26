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«И тут бах – дочь!»: Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении второго ребенка

Певец уверяет, что «люди выдумывают информацию о его жизни». Но стоит отметить, что конкретного ответа от исполнителя получить не удалось.

«И тут бах – дочь!»: Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении второго ребенка
Сергей Лазарев прокомментировал "рождение дочки" ФОТО: Global Look Press

Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. У него есть сын, а вот теперь и дочка. Такая новость появилась 26 мая, но сам певец уверяет, что это слухи. Сообщение о пополнении в семействе он встретил на рынке, где выбирал мясо для шашлыка.

«И тут бах – дочь! А почему не двойня?», — комментирует исполнитель изданию «Комсомольская правда».

Оказывается, певцу уже сообщили знакомые, что сегодня он снова стал поводом для новостей. Если Сергей и сердится на подобное, то виду не подает, только отметил, что «люди любят придумывать что-то о моей личной жизни».

Тем не менее, ответ певца до конца не убедил поклонников, многие расценили данное заявление уходом от темы. Не исключено, что ребенок действительно есть, но отец будет держать его в тайне, как было с первым сыном. Никита появился на свет в 2014 году и только спустя несколько лет Сергей Лазарев признался, что у него есть наследник.

Артист регулярно подчеркивает, что хочет максимально сберечь ребёнку детство, поэтому не афишировал его появление. Сейчас Никита ходит в детский сад и живет обычной жизнью дошколенка, несмотря на то что его отец знаменитый на весь мир исполнитель.

Пока Сергей не стал публиковать никакие посты в соцсети, посвященные данному событию, а вот на фан-странице Никиты Лазарева в Instagram три часа назад появился снимок отца и сына, семья как бы намекает, что все немного сошли с ума, пишет сайт OA.

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детизвездыНикита ЛазаревСергей Лазарев
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«И тут бах – дочь!»: Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении второго ребенка
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