Сергей Лазарев избегает вопросов о возлюбленной и ребенке

Сергей Лазарев посетил премию МУЗ-ТВ 2019. При этом финалист Евровидения не смог выступить на сцене из-за неполадок с декорациями. Несмотря на проблемы, Лазарев ушел сразу с двумя наградами: «Лучший альбом» и специальный приз «За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене».

Многих журналистов и поклонников тем временем волнует другой вопрос: действительно ли у Сергея Лазарева появился ребенок? Некоторое время назад СМИ сообщили, что у Лазарева родилась дочь. И якобы ей уже восемь месяцев. Однако певец боится комментировать любые предположения, связанные с личной жизнью. На вопрос прессы о том, смог бы он починить детскую кроватку, певец ответил следующее:

«Вы все туда клоните. А потом нарежете, и получается, что я даю интервью совсем по другой теме», — рассудил исполнитель.

Сергей Лазарев признался, что ему нужно было взять пример с Ани Лорак. Певица пришла на премию с дочерью. Артист заявил, что ему тоже стоило взять с собой сына Никиту, тогда мальчику было бы не скучно.

больше по теме Ани Лорак рассказала о недобросовестности членов своей команды Певица призналась журналистам на премии МУЗ-ТВ, что столкнулась с предательством.

Прессу также интересовало, придет ли Лазарев однажды на премию со спутницей. В ответ певец, шутя, пригласил одну из журналисток выйти с ним в следующий раз на ковровую дорожку.