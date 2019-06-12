Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» призналась избраннику в любви

После роли в сериале «Папины дочки» на Катю Старшову, исполнившую роль младшей дочки Васнецовых – Пуговки, – обрушилась невероятная популярность и народная любовь. Но, повзрослев, девушка решила не становиться актрисой, а серьезно занялась фигурным катанием.

Катя Старшова активно ведет соцсети, рассказывая подписчикам о своей жизни. Так, повзрослевшая Пуговка показала довольно откровенный снимок с бойфрендом, признавшись, что испытывает к нему глубокие чувства. На фото 17-летняя Катя запечатлена в тесных объятьях с избранником.

«Люблю…» – подписала фото девушка.

У поклонников снимок вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые фолловеры написали, что скучают по сериалу.

«Ребят, Пуговка выросла»; «Зачем вспоминать Пуговку? Она сама говорила, что хочет, чтобы её забыли. Пуговки нет! Это просто герой сериала. Оставьте её в покое. А что вы скажете, когда она замуж выйдет?» – прокомментировали фото поклонники.

Ранее Катя Старшова рассказала об окончании спортивной школы. Девушка сообщила, что испытывает сожаление, что этот период в ее жизни закончился. Старшова призналась, что занятия на катке запомнятся ей как самые эмоциональные и счастливые мгновения.