Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» показала фото с выпускного

Катя Старшова прославилась благодаря роли Пуговки, младшей дочки Васнецова в сериале «Папины дочки». Но девушка решила не становиться актрисой, а всерьез увлеклась фигурным катанием. На днях 17-летняя Старшова рассказала, что закончила спортивную школу. По ее словам, время, проведенное на катке, запомнится ей надолго.

«Выпускной-2019! «Алеко». 15 лет красоты, переживаний, соревнований, выступлений, красивых костюмов, великолепных танцев! Мне будет очень не хватать этой вечной «движухи», – рассказала Катя в в Instagram.

На снимке девушка предстала в желтом платье для фигурного катания.

Позже девушка опубликовала еще один снимок в обнимку с подругами. В кадре девушки держат воздушные шары, а у двух из них на плечи наброшена лента с надписью «Выпускник». Катя Старшова на праздник пришла в повседневной одежде, а каблукам предпочла кроссовки.

Напомним, последняя серия «Папиных дочек» вышла более 7 лет назад, а поклонники сериала до сих пор ностальгируют по образу Пуговки. Фанаты фильма никак не могут принять факт, что их любимая Пуговка выросла. Девушка встречается с бойфрендом, с которым познакомилась в спортшколе. Она признавалась, что влюблена и чувствует себя счастливой.