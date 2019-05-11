Пуговка из «Папиных дочек» превратилась в роковую блондинку

17-летняя Катя Старшова, известная по роли младшей дочки Васнецова – Пуговки – в сериале «Папины дочки», неожиданно изменила имидж. Девушка предстала в образе роковой блондинки. Фотографии в новом амплуа повзрослевшая Пуговка опубликовала в профиле Instagram. На снимке у Кати Старшой ярко-красные губы и такое же платье.

С момента выхода последней серии «Папиных дочек» прошло уже более 7 лет. Но фанаты сериала до сих пор не могут принять факт, что Пуговка стала взрослой.

На фото Катя запечатлена в наряде для фигурного катания. Этим видом спорта девушка увлекается уже несколько лет. Поклонникам понравился эффектный образ Кати.

«Пока не прочитала ник, не поняла, что это ты! Обалдеть», «Да, Пуговка не та уже», «Прелесть. Не слушай никого, будь как ребёнок – просто радуйся, а на мнение остальных наплевать. Люблю тебя!»

Напомним, Катя Старшова встречается бойфрендом, с которым познакомилась на катке. Девушка старается не афишировать отношения с избранником. Лишь недавно Катя призналась, что влюблена и очень счастлива.