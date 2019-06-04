«И без очков неплохо нарисовала»: Галкин оценил художественное дарование жены

70-летняя Алла Пугачева не скрывает, что когда росла ее старшая дочь — Кристина Орбакайте, воспитанием девочки по больше части занималась бабушку. Так как сама Примадонна отечественной эстрады была вынуждена гастролировать и давать концерты. Однако с рождением двойняшек Гарри и Лизы у певицы появилась возможность с головой погрузиться в материнство. Исполнительница сама заботиться о детях, разучивает с дочки песенки, а ее супруг — шоумен Максим Галкин обеспечивает семью. При этом и ему удается найти время на малышей. С сыном Гарри телеведущий собирает конструктор, а с Лизой смотрит мультики по вечерам.

На фан-странички девочки в Instagram появился видеоролик, на котором наследница певицы запечатлена вместе с мамой. Примадонна взялась за краски, вооружившись тонкой кисточкой для рисования. Алла Борисовна изобразила на альбомном листе 5-летнюю Лизу.

«Так, расскажи — что мама тебя рисовала, а ты позировала?!» — слышится за кадром голос Максима Галкина. «Да, пойдем папочка принесем маме очки!! Мам, где твои очки?!» — спросила певицу ее 5-летняя дочка. «Ну, они у меня в комнате…» — задумчиво ответила Примадонна «Посмотри, она и без очков тебя неплохо нарисовала», — пожурил дочку телеведущий, рассмотрев художества своей избранницы. «Да, но мы хотели, чтобы она постарше была», — пояснила Алла Борисовна, обратившись к мужу.

Маленькая Лиза хотела, чтобы ее изобразили повзрослевшей, какой она была бы лет в десять. Поэтому девочка решила помочь севшей за акварели краски, достав дня нее оставленные в комнате очки. Однако, по мнению шоумена, Примадонна и без них прекрасно правилась с поставленной задачей.