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«Мечтаю о сестренке»: Сашу Плющенко засняли с младенцем на руках

Трогательное фото появилось в блоге Гном Гномыча в Instagram.

«Мечтаю о сестренке»: Сашу Плющенко засняли с младенцем на руках
Саша Плющенко захотел сестренку. Фото: globallookpress.com

Несмотря на головокружительную карьеру и баснословные заработки едва ли не с рождения, шестилетний Саша Плющенко остается маленьким мальчиком, которому, как любому обычному ребенку, нужна любящая и крепкая семья. Накануне сын прославленного фигуриста признался, что хочет младшую сестру.

В аккаунте Гном Гномыча в Instagram появилось фото, на котором он держит на руках спящего новорожденного малыша. На лице Плющенко-младшего сияет трогательная улыбка, какую редко можно увидеть у обычно серьезного юного фигуриста.

«Мечтаю о такой малышке-сестренке», – подписал снимок Саша.

Многие поклонники в комментариях выразили уверенность, что брат или сестра у сына Рудковской и Плющенко обязательно будет. А некоторые, напомнив, что пока блог маленького спортсмена ведет его мама, даже предположили, что супруги уже готовятся объявить общественности о скором пополнении в семье.

«Значит, она у тебя обязательно будет, Гном Гномыч», «С какой любовью Сашенька смотрит на малышку. Яна и Евгений, задумайтесь», «Я давно говорю, что Яне еще дочка нужна. Будет длинноногая фигуристка», «Маме и папе задание», – пишут пользователи соцсети.

Фото: Instagram@gnomgnomych

Напомним, у Александра есть три старших брата – сын Евгения Плющенко от первого брака Егор, а также наследники Рудковской Николай и Андрей. Как ранее заявила сама Яна, когда наступит время, ее младший ребенок не пойдет в школу. Из-за плотного рабочего графика он будет заниматься только с репетиторами, пишет сайт argumenti.ru.

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«Мечтаю о сестренке»: Сашу Плющенко засняли с младенцем на руках
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