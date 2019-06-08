Премия «МУЗ-ТВ 2019»: победители, скандалы и образы звезд

В Москве состоялась церемония вручения культовой для российских музыкантов награды.

Блестящие вечерние платья, строгие костюмы, верблюды на красной дорожке, яркие сценические образы – 7 июня в Москве состоялась 17-я ежегодная национальная премия «МУЗ-ТВ 2019». В этом году мероприятие, организованное развлекательным каналом, прошло под лозунгом «Музыка объединяет».

Ведущими церемонии награждения стали Максим Галкин, Лера Кудрявцева, Ксения Собчак и Александр Ревва.

Звезды отечественного шоу-бизнеса с удовольствием продемонстрировали свои наряды. Одни знаменитости выбрали консервативные классические платья и костюмы, другие использовали дорожку для самопиара и вдоволь поэкспериментировали со своей внешностью.

Эпохальным стало появление Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ». Телеведущая приехала на красную дорожку на верблюдах и в сопровождении парней в восточных костюмах. При этом публика с восторгом встретила певицу, громко скандируя: «Оля, Оля!». Таким приемом поклонников не смог похвастаться даже «король» отечественной поп-сцены Филипп Киркоров.

На вопрос ведущих церемонии о своем образе Бузова рассказала, что она вопреки всему идет к своей цели и поет для любимых зрителей.

– Собака лает, караван идет, – прокомментировала свое экстравагантное появление звезда. – Я сама себя сделала, а была самой простой девочкой.

В подтверждение своих слов Бузова предложила пропеть фанатам свою песню, и поклонники с радостью повторили знакомый припев. После чего в знак благодарности звезда упала на колени.

По красной дорожке прошли Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Егор Крид, Григорий Лепс, Ани Лорак, гр. «Руки Вверх!», LOBODA, Анна Седокова, Денис Клявер, Бэлла Потемкина, Александр Панайотов.

На премии появились звезды 2000-х Мария Вебер и Маша Малиновская.

Фигуристка Ирина Слуцкая пришла на церемонию награждения в свободном платье и все время прикрывала сумкой живот. На вопрос Ксении Собчак о беременности отвечать не стала. Однако интересное положение спортсменки было заметно невооруженным глазом.

На красной дорожке МУЗ-ТВ наряду с популярными артистами и спортсменами позировали и неизвестные модели. Девушки, которых никто не узнавал, смело вставали перед камерами и даже просили, чтобы их сфотографировали.

Егор Крид и Нюша буквально чуть не столкнулись друг с другом на празднике. Рэпер, в отличие от своей экс-возлюбленной, пришел на мероприятие с огромной группой поддержки и несколькими охранниками. Однако, несмотря на повышенные меры безопасности, избежать казуса во время выступления ему не удалось.

Во время исполнения совместного номера с Валерией на сцену выбежала фанатка, которая попыталась сорвать концерт.

Иосиф Пригожин рассказал журналистам, что эта неизвестная женщина давно преследует их семью. По его словам, это не первый случай, когда фанатка мешает выступлению Валерии.

– Она – сумасшедшая, даже возле нашего дома появляется, – рассказал Пригожин после премии.

Сергею Лазареву вообще не удалось выступить. Накануне певец провел на репетициях в ДС «Мегаспорт» несколько часов, но установить сложные декорации по техническим причинам так и не получилось.

Победителями премии МУЗ-ТВ 2019 стали Дима Билан в номинации «Лучшее видео» («Молния), Филипп Киркоров получил «тарелку» в номинации «Лучшая песня» («Цвет настроения синий»). «Прорывом года» была признана певица Zivert, «Лучшим дуэтом» – Филипп Киркоров feat. Егор Крид – с песней «Цвет настроения черный», а также Валерия feat. Егор Крид– с композицией «Часики».

Сергей Лазарев победил сразу в двух номинациях – «Лучший альбом» («THE ONE») и «За продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене».

В номинации «Лучшее концертное шоу» победу одержала Ани Лорак («Дива»/Олимпийский), а «Лучшим рок-исполнителем» была признана Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Рэпер Джиган победил в номинации «Лучший Hip-Hop проект», а Malfa забрала награду за «Лучшую песню на иностранном языке»(«So Long»). Алекандр Ревва был признан лучшим за свой клип на песню «Чика» – ему досталась «тарелка» в номинации «Лучшее мужское видео».

Награду за «Лучшее женское видео» получила Полина Гагарина («Выше головы»). Певица обошла Ольгу Бузову и Анну Седокову. Когда Гагарина вышла на сцену за призом, фанаты освистали ее и стали скандировать имя Ольги Бузовой.

Когда журналисты спросили у Полины Гагариной, что она чувствует после инцидента, она заметно занервничала.

– Прекратите задавать неуместные вопросы, – отреагировала певица. – Я ни у кого эту «тарелку» из рук не вырывала. Награду надо заслужить. Я считаю, что это моя честная победа, – прокомментировала Гагарина.

«Лучшей исполнительницей», по версии МУЗ-ТВ, стала LOBODA, а Филипп Киркоров был признан «Лучшим исполнителем».

В специальных номинациях премии получили: Егор Крид – «Трендсеттер Яндекс.Эфира», Иосиф Пригожин – «Лучший продюсер десятилетия», Стас Михайлов – «Лучший исполнитель десятилетия», Лолита – «За вклад в развитие популярной музыки». Посмертно «За вклад в развитие хип-хоп музыки» был награжден Децл.