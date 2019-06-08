Екатерина Варнава на одной ТВ-рекламе зарабатывает почти 2 млн рублей

Участниц творческого коллектива шоу Comedy Woman можно часто увидеть в рекламе самых различных товаров. Один из лидеров по числу рекламных контрактов – Екатерина Варнава. Она, как и Ксения Собчак, относится к «дерзким» знаменитостям.

Актрисе популярного шоу часто поступают предложения. В агентстве «Телепрограмме» рассказали, что за рекламный ролик, который затем будет в течение трех месяцев жить на телевидении, Екатерине Варнаве с учетом налогов платят 1,7 миллиона рублей.

В фирме уточнили, что актриса работает исключительно по предоплате и подписанному договору. Если по какой-то причине рекламодатель отказывается или приостанавливает проект, Варнава все равно получает свой гонорар в размере 100%.

В случае, если для работы нужно лететь в другой город или страну, заказчик берет все расходы звезды на себя. В частности, он оплачивает перелет (только бизнес-класс), пятизвездочный отель, питание и многое другое. В деловые поездки актрису всегда сопровождает ее менеджер. В таком случае рекламодателю нужно раскошелиться и на его перелет.

Что касается особых требований, то у Екатерины Варнавы есть всего одно такое требование. Она отказалась от мяса. Поэтому рекламодателю нужно позаботиться и об особом меню в самолете, на рабочей площадке и отеле.