Ксения Собчак снимается в эксклюзивной рекламе за 6 млн рублей

Для многих актеров, блогеров, спортсменов и других знаменитостей доходы от рекламы – значительная часть общего заработка. Время от времени предпочтения рекламодателей меняются, и сейчас мода на дерзких. К таким, несомненно, относится Ксения Собчак.

Она жаловалась, что ее участие в выборах Президента России отпугнуло рекламодателей. Но после этих событий прошло уже достаточно времени и число желанных контрактов стало увеличиваться.

Сейчас Ксения Собчак сотрудничает с косметическими компаниями, автомобильным брендом, с производителями техники и мебели. В ее блоге в Instagram можно найти даже публикации про водку или услуги проектировщиков. За один такой пост Собчак зарабатывает от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Цена вопроса зависит от особенностей товара.

Как-то телеведущая призналась, что в месяц она зарабатывает до 4 миллионов рублей. Но очевидно, что знаменитость назвала лишь среднюю цифру. Только пару рекламных съемок могут принести ей такой доход, не считая остальной занятости журналиста. «Телепрограмме» стало известно, что в мае Собчак предложили отрекламировать отель. Кампания начинается осенью.

«Сторона звезды озвучила гонорар в €80 тысяч (5,79 млн руб.). Плюс необходимо оплатить работу стилиста Ксении - еще около 50 тыс. руб.» — рассказала менеджер рекламного агентства о гонорарах Ксении за эксклюзивную рекламу.

Возможно, спрос на Собчак скоро повысится. Стало известно, что Ксения ведет переговоры с руководством Первого канала о своем авторском проекте. Пока официально о концепции шоу не говорили. Но, по слухам, Ксения вместе с гостями будет делать обзор новостей.