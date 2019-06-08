Что такое рекламная пауза для телезрителей? Несколько минут, когда можно сбегать на кухню или заглянуть в соцсети. А для знаменитостей - еще один способ стать богаче.

Солидные бренды за солидные деньги зовут рекламировать товары и услуги модных звезд или артистов с «накопленной популярностью». Звезды этот вид дохода уважают: за пару несложных с профессиональной точки зрения съемочных дней они получают солидный доход. «Телепрограмма» выяснила, какой и на каких условиях.

Мода на дерзких: дорогая Собчак, Самбурская , Варнава

Ксения Собчак сетовала, что ее участие в выборах распугало рекламодателей. Если звезда засветилась в скандале (семейном, по пьяной лавочке или любом другом), стала принимать активное участие в политике, то большинство рекламодателей контракты с ней разорвет. Бренды не хотят быть причастными к политике или ассоциироваться с негативными событиями.

Но после выборов прошло достаточно времени, и крупные рекламодатели постепенно возвращаются к Ксюше. Она сотрудничает с косметическими компаниями, автомобильным брендом, с производителями техники и мебели. В Инстаграме она рекламирует даже водку и услуги проектировщиков, которые обустраивают ее новый дом. Коммерческий пост в ее соцсетях стоит от 500 тысяч до 1 млн руб. Цена зависит от категории товаров и услуг.

Так как Ксения главный кормилец в своей семье, никакой работой не брезгует: и по регионам с мастер-классами да корпоративами мотается, и от рекламы не отказывается. Собчак говорит, что зарабатывает в месяц 3 — 4 млн рублей. Но, скорее всего, это средняя цифра между «хлебными» и пустыми месяцами. Потому что за один серьезный рекламный контракт она получает пару своих средних зарплат.

Менеджер одного из рекламных агентств рассказал «Телепрограмме» о суммах эксклюзивных контрактов брендов с Собчак. «В конце мая Ксении предложили съемки в рекламной кампании, которая запускается осенью. Ничего сложного - один съемочный день, отрекламировать отель. Сторона звезды озвучила гонорар в €80 тысяч (5,79 млн руб.). Плюс необходимо оплатить работу стилиста Ксении - еще около 50 тыс. руб. Собчак просит проводить деньги официально. Правда, не знаю, всегда или нет. Не сказать, что Собчак нарасхват, но о ней спрашивают. Конечно, не всех устраивает высокая цена».

Возможно, спрос на Собчак скоро повысится. На прошлой неделе Ксюша подтвердила, что обсуждает с руководством Первого канала свое появление в эфире с авторским проектом. По слухам, у Ксении Собчак будет развлекательное шоу с интересными гостями и обзором новостей.

Ну а с деньгами у нее и без телешоу все в порядке: «У меня, слава богу, стабильный доход. Даже есть бизнес, в который я вкладывала деньги. У меня одна квартира в центре Москвы, еще одну сдаю, а живу в загородном доме, - рассказывала Ксения в программе «Секрет на миллион». - Строю новый деревянный дом, чтобы там мы жили все вместе с мамой и Платоном. Там будет два этажа и две детские - это на будущее. Я много зарабатываю. Деньги для того и нужны, чтобы создавать комфортные условия для своей семьи…»

На две квартиры в столице уже заработала и актриса, телеведущая, певица и блогер Настасья Самбурская. В мае, к примеру, она путешествовала с известным брендом в Канны. Часто крупные компании вывозят лица своих рекламных кампаний за границу - на крупные кинофестивали, показы, концерты, в оперу и т. п. Кто-то ради этого носит бриллианты или часы, кто-то позирует у авто известной марки. А Самбурская ест мороженое. Директор Настасьи сообщил, что она может стать лицом известного бренда на несколько месяцев за 3,5 млн руб. Этот гонорар Настасья хочет получить официально и полностью, поэтому ее представитель напоминает, что заказчик должен заплатить еще 8% от суммы - налог для индивидуального предпринимателя. Вот такая честная Настасья!

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Вообще сейчас мода на звезд с репутацией «дерзких девчонок». В этой компании с Ксенией и Настасьей третьей будет Екатерина Варнава. Этой «смешной и дерзкой» артистке фолловеры пальцы в рот не кладут, потому что кусается остроумно. Звезду со «смешной репутацией» на ТВ мы видим не только в юмористическом шоу - своим лицом ее сделал даже банк.

Вообще Варнава в рекламе появляется часто. Расценки на ее услуги «Телепрограмма» узнала в агентстве, которое представляет интересы звезды. К примеру, съемки в рекламном ролике для трансляции на ТВ в течение трех месяцев обойдутся заказчику с учетом налогов в 1,7 млн руб. «Екатерина работает по полной предоплате и по подписанному договору, - обычно сообщают заказчику представители звезды. - Заказчиком отдельно оплачивается: перелет бизнес-классом («Аэрофлот»), трансферы, отель «пять звезд», питание, суточные, райдер. В случае отказа от проекта после начала производства гонорар артиста выплачивается в размере 100%».

Часто ролики снимают за границей, а в поездках Катю сопровождает ее менеджер, поэтому рекламодатель оплачивает и его поездку. У каждой звезды есть особые требования - в случае с Варнавой придется позаботиться о вегетарианском меню в самолете, гостинице и на съемочной площадке.

Гонорар еще двух популярных и востребованных «смешных девчонок» — Аллы Михеевой и Марины Федункив — составляет 1,5 - 2 млн руб.

Актер - это кино плюс 3 - 4 рекламы в год

По слухам, годовой контракт Дмитрия Нагиева с одним из мобильных операторов составлял полмиллиона долларов (по курсу это 32 млн руб.). Но у подобных контрактов, которые есть лишь у пары знаменитостей в нашей стране, много условий: отказ звезды от работы с конкурентами, использование образа артиста на всех площадках и т. п.

В топе самых высокооплачиваемых артистов у рекламодателей значатся Сергей Гармаш, Владимир Машков, Константин Хабенский, Сергей Светлаков, Михаил Пореченков и несколько других.

Актрис зовут почему-то реже, чем их коллег мужского пола. Востребована Мария Шукшина, но в то же время у нее высокие гонорары. Из молодых и популярных многим нравится Юлия Пересильд. На коммерческое предложение о съемке в рекламе сети отелей актрисы озвучили такие гонорары: Мария Шукшина - 16 млн руб., Юлия Пересильд - 7 млн руб.

Но иметь возможность заплатить такой гонорар - это еще полдела. Актеров должен устроить сценарий, режиссер, образ…

Кстати, актеров догоняет музыкант Сергей Шнуров: его гонорары на рекламную кампанию тоже впечатляют - от 30 млн руб.

Спортсмены на вес золота

Именитых спортсменов тоже охотно зовут в рекламу. Так, контракт хоккеиста Александра Овечкина с одним из российских банков оценивали как минимум в $500 тыс. (32 млн руб.). Говорят, что олимпийский чемпион Евгений Плющенко за рекламный контракт с косметическим брендом получил в три раза больше, а у лидера «спортивного рекламного рынка» футболиста Артема Дзюбы гонорары схожи с Овечкиным.

Когда спортсмен завершает карьеру, но не исчезает из поля зрения болельщиков, он остается и в поле интересов рекламодателей. Андрей Аршавин, рассматривая коммерческие предложения о съемках в рекламе, рассчитывает на гонорар в 3 млн руб.

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Несмотря на то, что особых спортивных достижений у Марии Шараповой теперь не случается, она продолжает зарабатывать на рекламных контрактах около $8 млн в год (520 млн руб.). Если спортсмен в лучшие годы карьеры сумел сделать свое имя брендом, то и «на пенсии» у него останется подработка в виде рекламных денег.

P.S. «Ну а что же Бузова?» - непременно спросит внимательный читатель. Ведь она во всех рекламных паузах! Свежий контракт с солидным банком (ролики вы сейчас видите в эфире) плюс реклама косметического бренда - это около 10 млн руб. Ну и «по мелочи» - шампунь, одежда и т. п. За год на рекламе Ольга Бузова может заработать более 30 млн руб.!