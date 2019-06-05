В Сети появились первые фото беременной Анастасии Решетовой

Тимати и Анастасия Решетова станут родителями. Они подтвердили слухи. Пара устроила трогательную фотосессию, кадры из которой появились в аккаунте невесты Тимати в Instagram.

На цветных и черно-белых снимках рэпер позирует фотографу, нежно обнимая избранницу. Сомнений у поклонников больше не осталось: судя по сильно округлившемуся животу, девушка звезды находится примерно на седьмом месяце.

«Растем», — лаконично подписала фото Решетова.

В комментариях к публикации буря поздравлений. Фанаты, конечно, упрекнули пару в том, что интересное положение Анастасия скрывала так долго. Но большинство подписчиков искренне пожелали влюбленным счастья и здорового малыша.

«Как можно было так скрывать? Поздравляю!», «Как долго мы все этого ждали, невероятно», «Мальчик будет», «Это любовь!», «Боже мой! Какое счастье! Господь наградил вас истинным счастьем! Трепет в сердце и улыбка на лице! Безумно радуется душа за вас! Слава Богу!», «Здоровья вам и малышу», — пишут поклонники.

Фото: Instagram@volkonskaya.reshetova



Отметим, до последнего момента в блоге Анастасии Решетовой появлялись только ее «не беременные» снимки. Так, накануне девушка показала свою затянутую в корсет талию и заявила, что это помогает ей меньше съедать за обедом. А в ответ на просьбу подписчиков показать пресс модель продемонстрировала идеально плоский живот. Кадры, как выясняется, оказались архивными.