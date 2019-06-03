Звездный стиль

Анастасия Решетова показала осиную талию, затянутую в корсет

Возлюбленная Тимати нашла беспроигрышный способ меньше есть.

Анастасия Решетова показала осиную талию, затянутую в корсет
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Фанаты Анастасии Решетовой давно подозревают возлюбленную Тимати в беременности. Масла в огонь подлила певица Ханна. На премии RU.TV артистка заявила, что после Нюши и Виктории Лопыревой она хочет передать детскую коляску Решетовой. Тем самым певица намекнула на беременность модели.

Решетова с корсетом. Скриншот: instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Решетова с корсетом. Скриншот: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Тимати и Анастасия Решетова никак не комментируют слухи. Модель делится в Instagram фотографиями в купальнике, но это не помогает избавится от сплетен. Подписчики замечают, что у модели изменилась фигура и увеличилась грудь. К тому же, сейчас Решетова часто надевает одежду свободного кроя.

В Stories модель опубликовала фото, на котором она носит под одеждой узкий корсет. Анастасия Решетова подписала снимок, заметив, что корсет помогает ей меньше есть. Возлюбленная Тимати готова туго шнуровать талию, чтобы выглядеть хрупкой.

При этом снимок Анастасии Решетовой в объемной куртке вызвал дополнительное обсуждение в Сети. Поклонники разглядели округлившийся живот модели, несмотря на просторную одежду темных тонов.

Вам может быть интересно:

Певица Ханна публично рассекретила беременность Анастасии Решетовой Анастасия Решетова заявила, что никогда не ссорится с Тимати Анастасия Решетова объяснила, почему не пришла на вечеринку в честь дня рождения дочери Тимати

Тэги:

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностькорсетпохудениеслухи о беременности
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Решетова показала осиную талию, затянутую в корсет
Интересно?
Поделись с друзьями: