Анастасия Решетова показала осиную талию, затянутую в корсет

Фанаты Анастасии Решетовой давно подозревают возлюбленную Тимати в беременности. Масла в огонь подлила певица Ханна. На премии RU.TV артистка заявила, что после Нюши и Виктории Лопыревой она хочет передать детскую коляску Решетовой. Тем самым певица намекнула на беременность модели.

Тимати и Анастасия Решетова никак не комментируют слухи. Модель делится в Instagram фотографиями в купальнике, но это не помогает избавится от сплетен. Подписчики замечают, что у модели изменилась фигура и увеличилась грудь. К тому же, сейчас Решетова часто надевает одежду свободного кроя.

В Stories модель опубликовала фото, на котором она носит под одеждой узкий корсет. Анастасия Решетова подписала снимок, заметив, что корсет помогает ей меньше есть. Возлюбленная Тимати готова туго шнуровать талию, чтобы выглядеть хрупкой.

При этом снимок Анастасии Решетовой в объемной куртке вызвал дополнительное обсуждение в Сети. Поклонники разглядели округлившийся живот модели, несмотря на просторную одежду темных тонов.