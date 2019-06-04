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Анастасия Решетова положила конец слухам о беременности от Тимати

Девушка продемонстрировала фанатам рэпера идеальный пресс.

Анастасия Решетова положила конец слухам о беременности от Тимати
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: globallookpress.com

Слухи о беременности Анастасии Решетовой оказались настолько упорными, что на них начала реагировать сама модель. Прямо о том, что поклонникам не стоит ожидать скорого пополнения в семье Тимати, девушка не высказывается, однако всячески намекает на это.

Так, недавно она опубликовала снимок плотно утянутой в корсет талии, заявив, что так она меньше ест. Теперь же Анастасия, видимо, решила положить конец пересудам. В Instagram невеста рэпера ответила на просьбу подписчиков показать живот, представ перед ними в спортивных леггинсах и топе.

«Не то чтобы пресс, конечно», – скромно отметила Решетова, демонстрируя идеально плоский животик.

Фото: Instagram@stories/volkonskaya.reshetova

Правда, есть вероятность, что эти кадры могут быть архивными, отмечает сайт «Дни.ру».

Напомним, на вручении премии RU.TV на беременность избранницы Тимати намекнула певица Ханна, заявившая, что отдает Анастасии детскую коляску, которая досталась ей «по наследству» после Нюши и Виктории Лопыревой. Затем возможное интересное положение модели прокомментировала бывшая девушка певца. По словам Алены Шишковой, ее дочь от Тимати будет очень рада, если у нее появится сводный брат или сестра.

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Анастасия Решетова положила конец слухам о беременности от Тимати
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