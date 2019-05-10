Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы

Людмила Нарусова считает, что из праздника не надо делать шоу.

Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак — Максима Виторгана — о праздновании Дня Победы в России.

Она согласилась со своим зятем в том, что отмечать 9 мая стоит без милитаристской окраски. Акцент должен быть сделан именно на памяти павших в Великой Отечественной войне и на чествовании ветеранов, оставшихся в живых.

«День Победы надо, несомненно, надо отмечать возложением венков, памятью», — цитирует Нарусову «Национальная служба новостей».

Также мать Ксении Собчак поддержала акцию «Бессмертный полк» в случае, если граждане выходят на нее искренне. При этом, по ее словам, День Победы не стоит превращать в шоу.

Ранее Максим Виторган написал на личной странице в Instagram свое мнение о памятном дне. По его словам, отмечать этот праздник нужно скромнее, без подчеркнутого милитаризма. Также Виторган высказался против детей в военной форме и выражений «Можем повторить!». Он также заявил, что молодым россиянам «нечего праздновать», поскольку подвиг совершили не мы, а наши деды и прадеды.

После этого актер подвергся критике, а он, в свою очередь, объяснил, что журналисты вырвали его слова из контекста, чтобы сделать яркие заголовки новостей. Виторган также добавил, что, к примеру, акцию «Бессмертный полк» он поддерживает.