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Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы

Людмила Нарусова считает, что из праздника не надо делать шоу.

Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы
Людмила Нарусова / Global Look Press

Члена Совета Федерации Людмила Нарусова прокомментировала слова бывшего мужа своей дочери Ксении Собчак — Максима Виторгана — о праздновании Дня Победы в России.

Она согласилась со своим зятем в том, что отмечать 9 мая стоит без милитаристской окраски. Акцент должен быть сделан именно на памяти павших в Великой Отечественной войне и на чествовании ветеранов, оставшихся в живых.

«День Победы надо, несомненно, надо отмечать возложением венков, памятью», — цитирует Нарусову «Национальная служба новостей».

Также мать Ксении Собчак поддержала акцию «Бессмертный полк» в случае, если граждане выходят на нее искренне. При этом, по ее словам, День Победы не стоит превращать в шоу.

Ранее Максим Виторган написал на личной странице в Instagram свое мнение о памятном дне. По его словам, отмечать этот праздник нужно скромнее, без подчеркнутого милитаризма. Также Виторган высказался против детей в военной форме и выражений «Можем повторить!». Он также заявил, что молодым россиянам «нечего праздновать», поскольку подвиг совершили не мы, а наши деды и прадеды.

После этого актер подвергся критике, а он, в свою очередь, объяснил, что журналисты вырвали его слова из контекста, чтобы сделать яркие заголовки новостей. Виторган также добавил, что, к примеру, акцию «Бессмертный полк» он поддерживает.

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Тэги:

День ПобедыКсения СобчакЛюдмила НарусоваМаксим Виторган
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Мать Собчак поддержала Виторгана после его критики Дня Победы
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