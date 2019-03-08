Собчак и Виторган разводятся. Максим отпразднует 8 Марта не с женой, а с подписчиками и фанатами

Красный квадрат, нетвердая походка, широкий шаг. Во что превратилось 8 Марта для пары Собчак-Виторган.

Международный женский день – время подарков, внимания к женщинам и «день рыцарства» для мужчин. Кто-то в этот день получил бытовую технику, кто-то духи, а Ксения Собчак решила сделать себе подарок и «подарила» развод.

Собчак и Виторган давно живут каждый своей жизнью

Этим сообщением они ошарашили многих фанатов, хотя, часть из них давно наблюдала за «невинными путешествиями» Ксении и её поклонника, господина Богомолова. Любвеобильная Собчак до замужества с Виторганом часто появлялась в компаниях мужчин: Вячеслава Лейбмана, Умара Джабраилова, Александра Шустеровича, Дмитрия Савицкого, Олега Матиса, Сергея Капкова, Эдуарда Боякова, Ильи Яшина…

Бизнесмены сменялись политиками, политики – миллионерами, миллионеры – оппозиционерами. Одни отношения были совсем уж скоротечными, другие затянулись на долгие месяцы. Поэтому шестилетний брак для Ксении – практически подвиг.

Но и Максим был далек от идеального мужа. Два брака и дети – не то, чем обычно хвастаются. И если с первой женой Виторган прожил с десяток лет, то второй «штамп» задержался ненадолго. Отношения с Ксенией закрутили новый водоворот страстей. И вот, снова брак, еще один ребенок, который, казалось бы, сплотил пару, скрепил союз. Не тут-то было…

Собчак и Богомолов давно не скрывают отношения

Ксения уже много раз «проштрафилась» и засветилась в объективах папарацци с режиссером Константином Богомоловым. Материала хватило для создания небольшого видео, основанного на коллаже из фотографий «возлюбленных». С каждым днем фотографий становилось все больше, а отношения Ксении и Максима накалились докрасна. Ксения, которую многие ее мужчины упрекали в излишней ревности, только и создавала поводы для мужа. Но он терпел долго.

Долго, но не бесконечно. В январе этого года Максим подрался с Богомоловым, сломав ему нос. Но 120-килограммовый Виторган, по всей видимости, сломал не только нос своему конкуренту, но и окончательно доломал брак.

Хейтеры назвали любовный треугольник балаганом

Зато фанаты и хейтеры оторвались по полной: пристыдили, а кое-где и откровенно хамили Богомолову, намекали Собчак о её «любвеобильности» и в открытую обвиняли Виторгана в пиаре и потакании жене. Фанаты не могли взять в толк, почему зная об отношениях Максим не совершил никаких серьезных действий. Мол это не любовь, а какой-то балаган. Драку, к слову, многие посчитали неуместной и намекнули на проявление слабости.

Ксения Собчак подарила себе свободу

Поздней ночью Виторган и Собчак сделали единое заявление в аккаунтах Instagram. Вместо фото Максим поместил красный квадрат. Но что это – пелена ярости, огонь любви, «красный платочек» на прощание – остается догадываться. А на 8 марта он пообещал, что честно ответит фанатам и подписчикам на все их вопросы в соцсетях и это будет его подарок к женскому дню. Есть вероятность, что этот подарок может выйти боком пока еще жене.

Ксения под аналогичным сообщением разместила фото, где она идет с опущенной головой, подгибающимися коленями, шагает широким шагом. Изображение как бы намекает: тяжело, больно, но двигаюсь вперед несмотря ни на что. А учитывая недавнее заявление о том, что она не боится начинать всё сначала, становиться ясно о каком «сначала» шла речь.

Пока непонятно, как пройдет развод, будет ли звездная пара делить имущество и как объяснят сыну о том, что папа и мама больше не живут вместе. Будем следить за событиями любовно-бермудского треугольника, в котором успели затеряться множество судеб…