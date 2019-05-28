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«Нам скучно не бывает»: Муцениеце высказалась о браке с Прилучным

Актриса приняла участие в романтической фотосессии и призналась в любви своему мужу.

«Нам скучно не бывает»: Муцениеце высказалась о браке с Прилучным
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. фото: eastnews.ru

Агата Муцениеце и Павел Прилучный состоят в браке почти восемь лет. Познакомились влюбленные на съемочной площадке сериала «Закрытая школа», и в том же году сыграли свадьбу. Теперь у них подрастают дети: трехлетняя Мия и шестилетний Тимофей. Актер не скрывает, что хочет еще детей, но его избранница пока решила сосредоточиться на карьере. Год назад они чуть не расстались, но все же поняли, что друг без друга попросту не могут.

В последнее время в прессе то и дело всплывает нелицеприятная информация о Прилучном. То якобы он поднял руку на жену, то появились слухи, что во время гастролей актер развлекся с девушками в ночном клубе. Сам артист не обращает внимание на сплетни. Агата же уверена в своем мужчине, поэтому тоже не реагирует на подобную информацию. Недавно влюбленные провели несколько дней на греческом острове Крит. Там они насладились спокойствием в романтической атмосфере.

Оказалось, что Муцениеце и Прилучный даже поучаствовали в фотосессии. Актриса поделилась красочными снимками, на которых она запечатлена в красном платье на пуговицах. На одном из фото ее обнимает супруг на балконе отеля.

«Мы с тобой.. Совершенно нездоровые на голову.. Это факт.. Но, нет жизни друг без друга. Мы неправильные, не стандартные, не идеальные и никогда не претендовали на то, что нам приписывают.. Мы живые, честные, настоящие, страстные, эмоциональные. Непобедимые в конце концов..Нам скучно не бывает и совершенно не нужен повод, чтоб написать такой пост, кроме того, что ты и я, живём на этой планете и встретились», — написала девушка.

Похоже, что ей действительно не нужен повод, чтобы признаться в любви мужу. Поклонники сошлись во мнении, что они с Павлом прекрасная и очень гармоничная пара. Многие пожелали им и дальше вместе преодолевать невзгоды и быть счастливыми.

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«Нам скучно не бывает»: Муцениеце высказалась о браке с Прилучным
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