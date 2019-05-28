НОВОСТИ

Дадим волю фантазии: Муцениеце ради развлечения забралась в чемодан

Актриса предложила поклонникам присоединиться к их веселью, запустив флешмоб #ВлезьВчемодан.

Дадим волю фантазии: Муцениеце ради развлечения забралась в чемодан
Агата Муцениеце (Фото: Instagram.com/agataagata)

По словам актрисы, свои однообразные будни они с детьми пытаются как-то скрасить с помощью различных конкурсов и детских шалостей. Так, Агата Муцениеце записала для поклонников свежий видеоролик. Для этого супруга Павла Прилучного запаковала себя в большой дорожный чемодан. Примеру мамы последовала и трехлетняя дочка актрисы Мия. Автор видео так и остался за кадром.

В микроблоге Агата предложила поклонникам присоединиться к их веселью, приняв участие во флешмобе #ВлезьВчемодан. Муцениеце попросила подписчиков запечатлеть все действо на камеру и выложить в Instagram.

«Предлагаю разукрасить будни веселым конкурсом! Давайте похулиганим, дадим волю фантазии, да и просто поднимем настроение, мы с Мией обожаем подобные авантюры! Задача — влезть в чемодан и снять это на видео, размер чемодана неважен, и прямо-таки поместиться тоже не обязательно», — отметила Агата.

Напомним, что вместе с Павлом Прилучным актриса воспитывает двоих детей — шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию.

Вам может быть интересно:

Ради стильной фотосъемки с женой Прилучный в костюме залез в бассейн Муцениеце объяснила, почему не готова стать матерью в третий раз Муцениеце призналась, как подшучивает над ревностью Прилучного

Тэги:

Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дадим волю фантазии: Муцениеце ради развлечения забралась в чемодан
Интересно?
Поделись с друзьями: