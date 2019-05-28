Дадим волю фантазии: Муцениеце ради развлечения забралась в чемодан

По словам актрисы, свои однообразные будни они с детьми пытаются как-то скрасить с помощью различных конкурсов и детских шалостей. Так, Агата Муцениеце записала для поклонников свежий видеоролик. Для этого супруга Павла Прилучного запаковала себя в большой дорожный чемодан. Примеру мамы последовала и трехлетняя дочка актрисы Мия. Автор видео так и остался за кадром.

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В микроблоге Агата предложила поклонникам присоединиться к их веселью, приняв участие во флешмобе #ВлезьВчемодан. Муцениеце попросила подписчиков запечатлеть все действо на камеру и выложить в Instagram.

«Предлагаю разукрасить будни веселым конкурсом! Давайте похулиганим, дадим волю фантазии, да и просто поднимем настроение, мы с Мией обожаем подобные авантюры! Задача — влезть в чемодан и снять это на видео, размер чемодана неважен, и прямо-таки поместиться тоже не обязательно», — отметила Агата.

Напомним, что вместе с Павлом Прилучным актриса воспитывает двоих детей — шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию.