Изысканно и элегантно: Агата Муцениеце подобрала идеальный наряд для прогулки на яхте

Агата Муцениеце и Павел Прилучный состоят в браке почти восемь лет. У них подрастают дети: трехлетняя Мия и шестилетний Тимофей. Несмотря на то, что влюбленные часто демонстрируют семейную идиллию, год назад они чуть не расстались. Теперь же в их отношениях вновь царит идиллия. Актриса не скрывает, ей нравится, что муж главный в их союзе и все за нее решает.

Несмотря на занятость, Муцениеце каждую свободную минуту проводит с детьми. Этой зимой она начала водить Мию в балетную школу, а Тимофей ходит в подготовительный класс. По словам артистки, она позволяет ему прогуливать занятия, если именно в этот день выходной у Прилучного, так как общение с родителями очень важно для малышей. Сама Агата еще в апреле начала готовиться к пляжному сезону. Она всегда старалась вести активный образ жизни и ходила на занятия по танцам на пилоне, когда была беременна.

Влюбленные несколько дней отдыхали на греческом курорте, куда приехала недавно и еще одна звезда Наталья Бардо, а также ведущая Марина Ким. Отправившись в отпуск, Муцениеце устроила фотосессию с супругом. Позже она также решила продемонстрировать свой новый образ. Актриса собрала лук для прогулки на яхте. На снимке она предстала в серых джинсах с завышенной талией и широким поясом. Агата также надела кружевное белье, которое было видно сквозь полупрозрачную блузку с объемными рукавами. Свой наряд звезда дополнила шляпой, солнцезащитными очками и украшениями.

«Оцениваем лук для прогулки на яхте», — обратилась она к подписчикам. «Ого, впервые вижу вас стильной и очень очень красивой. Почаще так», «Отличный прикид», «В таком луке можно и на лошади к Бэкингему за подвесками для королевы», «Обычно не комментирую, но это прям вау», — пришли в восторг пользователи. Однако время отдыха на острове Крид подошло для пары к концу. Накануне они покинули курорт.