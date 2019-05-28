Юлия Ковальчук не побоялась сделать фото без укладки и макияжа

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков состоят в браке пять лет. Однако вместе они и того дольше — 11 лет. Не так давно они отметили эту дату, поднявшись в небо на воздушном шаре. В 2017 году у супругов произошло радостное событие. Они стали родителями. Звездная пара отвела комнату для своей наследницы Амелии в загородном особняке. Теперь они совмещают работу и заботу о ребенке. В этом году влюбленные даже пораньше уехали в теплые края, чтобы дочка там переждала окончание зимы.

И вот в Москве уже почти настало лето, а супруги не торопятся привозить ребенка обратно. Сами они приезжают по делам в столицу на некоторое время, а затем снова возвращаются в Испанию. Так, на днях Ковальчук побывала на премии RU.TV. Она всех сразила лаконичным розовым платьем, которым подчеркнула стройную фигуру. Насладившись вечером, певица покинула мероприятие. Уже утром во вторник она публиковала видео и фото с теплого побережья.

С первыми лучами солнца артистка отправилась гулять по окрестностям и даже повстречала ящерицу. В это время ее муж и дочка спали. Также Юлия опубликовала фото, на котором запечатлена без укладки и макияжа. «По-моему, лохматое утро выглядит именно так», — заявила девушка. Она рассказала, что раньше принуждала Чумакова придерживаться ее ритма жизни, поэтому ему приходилось рано вставать и много гулять.

«Слава Богу, что со временем хватило мозгов и мудрости дать нам возможность жить и отдыхать каждому в своём режиме. И сразу все встало на свои места», — добавила Ковальчук. Поклонники пришли в восторг от природной красоты знаменитости. Оставила ей комплимент и Ляйсан Утяшева. «Красивая! Отличного отдыха тебе», — написала она. «Как вам идёт без макияжа!» — заметила одна из подписчиц. Многие также согласились с тем, что чужие биоритмы нарушать нельзя. Они похвалили Ковальчук за ее мудрость.