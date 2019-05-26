«Готова рушить стереотипы»: Ковальчук объяснила, почему надела розовое платье

Экс-солистка группы «Блестящие», певица и актриса Юлия Ковальчук на личной страничке в Instagram поделилась свежими кадрами, которые были сделаны на ковровой дорожке ежегодной премии RU.TV.

Для выхода в свет супруга шоумена Алексея Чумакова выбрала шелковое платье в пол. Дополнив свой образ сумочной чернильного оттенка. В комментариях под фото исполнительница объяснила, почему при выборе наряда остановилась именно на розовом цвете.

«И кто сказал, что девочка в розовом это банально? В розовом, да еще и блондинка!! Готова рушить стереотипы — так что пишите свои комментарии…Просто влюблена теперь в это платье», — подметила певица, обратившись к верным почитателям.

Всего за десять часов фото Юлии Ковальчук оценили порядка десяти тысяч человек, в том числе и актриса Екатерина Шпица. Напомним, что вместе с Алексеем Чумаковым исполнительница воспитывает дочь Амелию. В октябре малышке исполнится два годика.