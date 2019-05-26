НОВОСТИ

«Готова рушить стереотипы»: Ковальчук объяснила, почему надела розовое платье

36-летняя исполнительница не смогла пропустить вручение наград ежегодной музыкальной премии RU.TV.

«Готова рушить стереотипы»: Ковальчук объяснила, почему надела розовое платье
Юлия Ковальчук на премии Ru.TV (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

Экс-солистка группы «Блестящие», певица и актриса Юлия Ковальчук на личной страничке в Instagram поделилась свежими кадрами, которые были сделаны на ковровой дорожке ежегодной премии RU.TV.

Для выхода в свет супруга шоумена Алексея Чумакова выбрала шелковое платье в пол. Дополнив свой образ сумочной чернильного оттенка. В комментариях под фото исполнительница объяснила, почему при выборе наряда остановилась именно на розовом цвете.

«И кто сказал, что девочка в розовом это банально? В розовом, да еще и блондинка!! Готова рушить стереотипы — так что пишите свои комментарии…Просто влюблена теперь в это платье», — подметила певица, обратившись к верным почитателям.

Всего за десять часов фото Юлии Ковальчук оценили порядка десяти тысяч человек, в том числе и актриса Екатерина Шпица. Напомним, что вместе с Алексеем Чумаковым исполнительница воспитывает дочь Амелию. В октябре малышке исполнится два годика.

Вам может быть интересно:

4-летняя дочь Зиминой вслед за Волочковой показала вертикальный шпагат Прикосновение шелка: 40-летняя Ани Лорак вслед за Семенович снялась в сорочке Анна Семенович подчеркнула женственную фигуру бархатным платьем

Тэги:

Алексей ЧумаковРусская музыкальная премия RU.TVЮлия Ковальчук
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Готова рушить стереотипы»: Ковальчук объяснила, почему надела розовое платье
Интересно?
Поделись с друзьями: