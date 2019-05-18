«Подмосковный загар»: Юлия Ковальчук показала стройную фигуру в купальнике

36-летняя певица Юлия Ковальчук нечасто балует подписчиков в блоге снимками в купальнике. Накануне она загорала в Подмосковье и все же решила показать поклонникам стройную фигуру.

На фото Ковальчук стоит возле зеркала. На певице раздельный купальник, который, кажется, ей немного давит. Снимок подписчики оценили по-разному.

Многие посчитали, что Ковальчук уж слишком худая и неженственная. Больше всего поклонники критиковали скромную грудь певицы.

«Ещё вырастут!!!Юле ж на днях 14 исполняется, вот-вот подрасти должны!» – прокомментировали снимок «доброжелатели».

Однако не все согласны с таким мнением. Есть поклонники, которые считают, что у Ковальчук в 36 лет прекрасная фигура и стыдится ей нечего.

«Почему такие бестактные вопросы про грудь? У человека идеальное тело» — уверена одна из подписчиц.

Недавно еще один снимок Юлии Ковальчук вызвал широкую дискуссию. Она опубликовала фото их гримерки. На снимке певицу с трудом узнали, а многие и вовсе перепутали с актрисой Кристиной Асмус.