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Бледанс утешила 48-летнюю Кудрявцеву после слов телеведущей о старости

50-летняя актриса считает, что еще рано думать о возрасте.

Бледанс утешила 48-летнюю Кудрявцеву после слов телеведущей о старости
Лера Кудрявцева мечтает продлить молодость (Фото: Instagram.com/leratv)

Еще 19 мая Лера Кудрявцева отпраздновала свой 48-й день рождения. Вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым и дочкой Машей телеведущая проводила каникулы в Майами. Пока знаменитость делилась с подписчиками свежими снимками, ее место — правда только временно —  на съемочной площадке шоу «Звезды сошлись» заняла экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в комментариях под одним из фото Лера посетовала на старость, отметив, что ей хочется оставаться молодой и привлекательной.

«Когда нет фото, кроме селфи и то отфотошопленное. То жирная, то страшная, то старая. А хочется сказки и всегда быть молодой и красивой», — добавила  телеведущая.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Гузеева и Бледанс успокоила Леру Кудрявцеву после слов о старости (Фото: Instagram.com/leratv)

Вот только Эвелина Бледанс и Лариса Гузеева придерживаются противоположного мнения на этот счет. Об этом они высказались в комментариях на страничке супруги Игоря Макарова, поспешив успокоить телеведущую.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева хочет оставаться молодой и привлекательной (Фото: Instagram.com/leratv)

«Лерыч — детка, ты что несешь?! Мы перманентно юненькие!!», — заверила Кудрявцеву ведущая программы «Человек-невидимка».

«Моя прекрасная леди!», — вторит Бледанс Лариса Гузеева.

Напомним, что в августе прошлого года Лера Кудрявцева родила дочь от хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая говорила о том, что не будет показывать малышку в Instagram. Однако на отдыхе она все-таки разместила на личной страничке несколько свежих снимков с девятимесячной дочкой.

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Тэги:

звездные детиИгорь МакаровЛариса ГузееваЛера Кудрявцева
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Бледанс утешила 48-летнюю Кудрявцеву после слов телеведущей о старости
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