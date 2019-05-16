«То жирная, то старая, то страшная»: 47-летняя Лера Кудрявцева призналась, что хочет всегда оставаться молодой и красивой

Но, по словам популярной ведущей, это сказка.

Жизни Леры Кудрявцевой действительно можно только позавидовать – успешная карьера телеведущей, долгожданный ребенок, любящий муж. Казалось бы, жизнь бьет ключом, а удача очень благосклонна к красавице. Но все же, есть некоторые вещи, которые не дают покоя Лере. Об этом звезда телеэкрана рассказала в очередной публикации на своей странице в Instagram.

Поводом к неожиданному откровению стало отсутствие подходящей для нового поста фотографии, потому Кудрявцева просто сделала селфи и прокомментировала снимок.

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«Когда нет фото, кроме селфи и то отфотошопленное. То жирная, то страшная, то старая. А хочется сказки и всегда быть молодой и красивой. Эх, блин», — досадует ведущая.

Общий посыл комментариев под этим снимком можно свести к тому, что «всем бы так выглядеть», как Лера.

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«Вы красивая. Возраст всего лишь цифра (извините за банальщину)», — отмечает подписчица.

К слову, свой комментарий оставила под публикацией и коллега Леры – Лариса Гузеева, назвавшая Кудрявцеву своей «прекрасной леди».