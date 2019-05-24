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Кудрявцева оценила фото повзрослевших сыновей Рудковской и Батурина

Мальчики готовятся к поступлению в высшие учебные заведения.

Кудрявцева оценила фото повзрослевших сыновей Рудковской и Батурина
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева не смогла оставить без внимания свежую публикацию музыкального продюсера Яны Рудковской, которую та разместила на личной страничке в Instagram. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко побывала на выпускном вечере старших сыновей — Андрея и Николая.

«Выросли мальчики, а мама даже всплакнула на последнем звонке у выпускников школы — Андрея и Николая Батуриных», — подписала свой снимок Яны.

Яна Рудковская на снимке со старшими детьми
Лера Кудрявцева оценила свежйи снимок Яны Рудковской с сыновьями от Батурина (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

«Красавцы», — отреагировала на снимок музыкального продюсера Лера Кудрявцева.

«Вау! Как один миг», — вторит ведущей программы «Секрет на миллион» поп-король Филипп Киркоров.

«Ого! Поздравляю! Удачи в новой взрослой жизни!», — добавила Юлианна Караулова.

«Какие прекрасные парни!!’ Красивые оба. С независимостью и любовью в глазах», — подметила ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.

В одном из своих интервью Яна Рудковская призналась, что ее часто спрашивают о том, почему в путешествия и поездки она чаще всего отправляется с мужем и шестилетним сыном Сашей (Гном Гномычем, — Прим. ред.). Сама бизнесвумен заверила, что ее старшие дети не могут прогуливать занятия, так как готовятся поступать в вузы — МГУ или МГИМО. Николая Рудковская родила от бизнесмена Виктора Батурина. А своего пасынка Андрея (мама мальчика — Юлия Салтовец. Прим. ред.)- музыкальный продюсер всегда своим ребенком.

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Тэги:

Елена Малышевазвездные детиЛера КудрявцеваФилипп КиркоровЯна Рудковская
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Кудрявцева оценила фото повзрослевших сыновей Рудковской и Батурина
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