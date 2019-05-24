Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса

Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом. Все гости вечера приняли участие в аукционе. Выручка от него идет традиционно на благотворительность.

В этот вечер на лужайке можно было увидеть самые неожиданные пары. К примеру, актера Бандераса и фигуристку Навку, супругу пресс-секретаря президента России. Они мило беседовали на лужайке. Было видно, что Бандерас в полном восхищении от русской красавицы. Испанский мачо, как известно, знает толк в красивых женщинах. Навка сразила его наповал своим фисташковым платьем с глубоким вырезом на груди.

В какой-то момент Бандерас пошел в «наступление». Он приобнял Навку за талию и поднял тост за здоровье русской красавицы. Кстати, на Каннский фестиваль актер приехал не один. Здесь он находится в обществе своей подруги, голландской банкирши Николь Кимпел. Она, как известно, на двадцать лет его моложе, но Бандерас в такой прекрасной форме, что разница в возрасте между ними практически незаметна.

Добавим, что Татьяна Навка является лицом модного дома украшений. Именно поэтому она обязана каждый год приезжать в Канны. Бандерас же на фестивале представил новый фильм режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава», в котором он сыграл одну из главных ролей, сообщает «Комсомольская правда».