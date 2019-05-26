«Красота в изгнании»: Александр Васильев сделал помощнице Петросяна символичный подарок

Имя помощницы Петросяна Татьяны Брухуновой в последнее время не сходит со страниц таблоидов. 30-летняя Татьяна Брухунова находится в центре внимания после того, как стало известно, что между ней и российским юмористом Евгением Петросяном завязались романтические отношения.

На днях в некоторых СМИ появилась информация о романе Брухуновой с директором Петросяна, которую девушка опровергла, назвав сведения «заказухой». Татьяна Брухунова призналась, что ей не нужна слава, и выразила надежду, что когда-нибудь ее персона не будет вызывать такой ажиотаж.

Девушка даже опубликовала обращение к поклонникам, призвав их не верить слухам и «сохранять трезвый ум». После скандала помощницу Петросяна поддержал и модный критик Александр Васильев. Ведущий популярного шоу о переодевании на Первом канале подарил Татьяне книгу о моде под названием «Красота в изгнании».

«Захватывающая книга. Чудесное путешествие в волшебный мир красоты. Спасибо, Александр Александрович!», – поблагодарила Брухунова ведущего программы «Модный приговор».

Некоторые поклонники Татьяны решили, что учитывая ситуацию, в которой оказалась девушка, подарок может иметь символичное значение.

Напомним, Татьяна Брухунова любит покупать брендовые вещи. При этом, помощница Петросяна непрочь поэкспериментировать со своей внешностью. Татьяна Брухунова иногда прислушивается к фолловерам. По совету подписчиков помощница Петросяна даже не носила строгие платья, которые, как считали ее поклонники, делали ее старше.