Помощница Петросяна рассказала, что из-за сплетен едва «не пала духом»

Недавно в СМИ появилась информация, что у 30-летней Татьяны Брухуновой роман с директором Петросяна Юрием Диктовичем. Помощница комика заявила, что ее оболгали и назвала новость «уткой». По мнению Брухуновой, информацию проплатил хорошо знакомый ей человек.

Татьяна Брухунова рассказала, что никогда не мечтала о славе и надеется, что когда-нибудь интерес к ее персоне пропадет сам собой.

Сегодня помощница юмориста разместила в Instagram пост, поблагодарив поклонников за поддержку. Татьяна Брухунова призвала подписчиков не вестись на провокации и «сохранять трезвый ум».

«Без вашей сердечной поддержки, сотен сообщений и даже улыбок в метро я бы давно пала духом!» – рассказала Бурухунова. По ее словам, поклонники подбадривают ее, даже встречая на улице.

«Получается, что благодаря этой грязной и лживой ситуации я обрела невероятную силу ваше безграничное добро! Выходит я счастливый человек! Могла ли я еще год назад подумать, что вокруг меня так много светлых, уважительных, отзывчивых людей?! Нет! А сегодня я встречаю вас повсюду!», – написала Брухунова в своем микроблоге.

Напомним, на Татьяну Брухунову обратили внимание таблоиды после того, как стало известно, что она завоевала сердце юмориста Евгения Петросяна. Артист расстался с супругой Еленой Степаненко после 33 лет брака. При этом, как признавался сам комик, даже после развода, он вынужден платить за коммунальные услуги в квартире, где живет его бывшая жена.