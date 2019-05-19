«Доброе утро, моя прелесть»: помощница Петросяна похвасталась шикарным букетом

Еще несколько недель назад Татьяна Брухунова появлялась на публике одна, чем дала повод для слухов о расставании с юмористом Евгением Петросяном. 30-летняя помощница комика уезжала на родину в Тулу и даже в рестораны ходила без знаменитого спутника. Многие поклонники пары решили, что в отношениях знаменитостей случился разлад.

Позже выяснилось, что волнения фанатов были необоснованны. Юморист и Татьяна Брухунова по-прежнему вместе. А сегодня помощница Петросяна показала пионы, заинтриговав подписчиков подписью к снимку.

«Доброе утро, моя прелесть», – подписала девушка фото. Имя дарителя Татьяна Брухунова не уточнила. Но фолловеры считают, что шикарный букет преподнес Евгений Петросян.

«Какие симпатичные малыши»; «Вроде, ничего особенного, но так красиво», – отметили подписчики девушки.

Напомним, молодая помощница Евгения Петросяна любит экспериментировать со своей внешностью. Татьяна Брухунова меняет наряды, предпочитая одежду известных брендов. Поклонники девушки считают, что помощница юмориста прислушалась к их советам и отказалась от строгих платьев, которые прибавляли ей возраста.