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Невестка Орбакайте не поздравила свекровь с 48-летием в Instagram

Еще 25 мая дочь Примадонны отпраздновала свой день рождения.

Невестка Орбакайте не поздравила свекровь с 48-летием в Instagram
Кристина Орбакайте и Алена Краснова (Фото: Globallookpress.com, Instagram.com/alenaakrasnova)

Еще 25 мая Кристина Орбакайте отметила свой 48-й день рождения. Исполнительницу на личной страничке в Instagram поздравила и Алла Пугачева, также к артистке с пожеланиями обратились Николай Басков, Филипп Киркоров, Валерия, Максим Галкин и многие другие. Примечательно, что невестка Орбакайте — 22-летняя Алена Краснова — не стала поздравлять свою свекровь в соцсетях. Кстати, несколькими днями ранее — 21 мая — день рождения отпраздновал старший сын исполнительницы Никита Пресняков, юноше исполнилось 28 лет. Супруга музыканта также проигнорировала личный праздник мужа в Instagram, отказавшись от публичных поздравлений и публикаций совместных фото.

Алена Краснова
Невестка Орбакайте проигнорировала день рождения свекрови в соцсетях (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей — старший сын Никита Пресняков от музыканта Владимира Преснякова-младшего, Дени Байсаров от бизнесмена Руслана Байсарова и дочка Клавдия от предпринимателя Михаила Земцова. Младшая наследница исполнительницы увлекается балетом и дружит с детьми своей бабушки — Аллы Борисовны и шоумена Максима Галкина — 5-летними Гарри и Лизой.

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Тэги:

Алена КрасноваАлла Пугачевазвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Невестка Орбакайте не поздравила свекровь с 48-летием в Instagram
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