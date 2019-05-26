Невестка Орбакайте не поздравила свекровь с 48-летием в Instagram

Еще 25 мая Кристина Орбакайте отметила свой 48-й день рождения. Исполнительницу на личной страничке в Instagram поздравила и Алла Пугачева, также к артистке с пожеланиями обратились Николай Басков, Филипп Киркоров, Валерия, Максим Галкин и многие другие. Примечательно, что невестка Орбакайте — 22-летняя Алена Краснова — не стала поздравлять свою свекровь в соцсетях. Кстати, несколькими днями ранее — 21 мая — день рождения отпраздновал старший сын исполнительницы Никита Пресняков, юноше исполнилось 28 лет. Супруга музыканта также проигнорировала личный праздник мужа в Instagram, отказавшись от публичных поздравлений и публикаций совместных фото.

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей — старший сын Никита Пресняков от музыканта Владимира Преснякова-младшего, Дени Байсаров от бизнесмена Руслана Байсарова и дочка Клавдия от предпринимателя Михаила Земцова. Младшая наследница исполнительницы увлекается балетом и дружит с детьми своей бабушки — Аллы Борисовны и шоумена Максима Галкина — 5-летними Гарри и Лизой.