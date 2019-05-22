Невестка Пугачевой не поздравила мужа с 28-летием в Instagram

Еще 21 мая старший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте отпраздновал свой 28-й день рождения. О личном празднике именинника вспомнил поп-король эстрады Филипп Киркоров, видеоролик с сыном на личной страничке в микроблоге опубликовала и его мама. Вот только возлюбленная музыканта — 22-летняя Алена Краснова — не стала поздравлять мужа в Instagram. К слову, сам Никита делился праздничными кадрами с любимой девушкой, когда та отмечала свой день рождения. Алена родилась 8 марта и в качестве подарка к двойному празднику получила от избранника букет цветов.

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В микроблоге невестка Пугачевой не так давно публиковала кадры своей новой майской фотосессии. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, один из снимков оценил и супруг Аллы Борисовны — телеведущий Максим Галкин, поставив отметку «Нравится» под свежей публикацией модели.