Крупным планом: Максим Галкин сделал «селфи» с 5-летней дочерью Лизой

Ни для кого не секрет, что ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале и шоу «Сегодня вечером» Максим Галкин старается находить баланс между любимой работой и семьей. Супруг Примадонны отечественной эстрады делает все для того, чтобы 5-летние близнецы Гарри и Лиза не чувствовали его отсутствие. Поэтому, находясь дома, он в первую очередь уделяет внимание малышам. С детьми Галкин ходит на прогулки, смотрит с ними мультики, участвует в играх.

По словам самого Максима, он не видит смысла скрывать от прессы и поклонников своих детей. При этом Галкин уверен, что малыши обречены на популярность, как, впрочем, и наследники Филиппа Киркорова. На личной страничке в Instagram шоумен то и дело публикует фотоотчёты и видеоролики с детьми, рассказывая об их успехах.

А несколькими часами ранее на фан-страничке Лизы Галкиной появилась свежая публикация, в кадре девочка запечатлена вместе с отцом. Селфи Максима и его дочери меньше чем за сутки набрало порядка 35 тысяч отметок «нравится».

Напомним, что Лиза Галкина уже принимала участие в показе новой детской коллекции Галины Юдашкиной. Вместе с девочкой на подиум вышел и Саша Плющенко. Алла Пугачева уже много лет дружит с семьей дизайнера Валентина Юдашкина.