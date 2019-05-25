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Джанабаева пришла на кинопремьеру в Каннах в красном платье с глубоким декольте

Российская певица продемонстрировала все свои прелести.

Джанабаева пришла на кинопремьеру в Каннах в красном платье с глубоким декольте
Альбина Джанабаева / Global Look Press

72-й Каннский кинофестиваль подходит к своему завершению. В пятницу, 24 мая, состоялась премьера французской кинокартины «Соблазн» режиссера Жюстин Трие.

На красной ковровой дорожке перед первым показом фильма можно было заметить Миллу Йовович в роскошном платье от Balmain, Оливию Калпо, Адель Экзаркопулос и многих других звезд.

Однако премьера драмы «Соблазн» не осталась без присутствия российских знаменитостей. Альбина Джанабаева стала одной из самых ярких звезд на красной ковровой дорожке в таком же красном платье с глубоким декольте. Певица не постеснялась продемонстрировать свою пышную грудь журналистам и гостям мероприятия.

«Этот волшебный день завершён просмотром великолепной картины Sibyl режиссёра Justine Triet», — подписала снимки с кинопремьеры в Каннах в Instagram 40-летняя Джанабаева.

Большинство подписчиков оценили смелый наряд российской певицы, однако нашлись и те, кому платье не понравилось.

«А где вы покупали платье? Вы очень красивая!», «Просто роскошь», «Клевый наряд», «Вот прямо: платью Нет!», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее Альбина пожаловалась подписчикам, что перед поездкой в Канны ее подвел один известный блогер-стилист, в итоге ей пришлось собираться на важное мероприятие самой.

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Альбина Джанабаеваглубокое декольтеКаннский кинофестивальнаряд
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Джанабаева пришла на кинопремьеру в Каннах в красном платье с глубоким декольте
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