Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах

43-летняя актриса затмила своих коллег по «цеху» на красной ковровой дорожке.

Во Франции подходит к своему финалу 72-й Каннский международный кинофестиваль. В пятницу, 24 мая, состоялась премьера французского драматического фильма «Соблазн» режиссера Жюстин Трие.

Помимо главных звезд кинокартины — Виржини Эфира и Адель Экзаркопулос — на премьерный показ также пришли Эльза Хоск, Оливия Калпо и Милла Йовович.

Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки. Акцентами наряда актрисы стала его необычная верхняя часть, а также длинный шлейф. Свой образ 43-летняя Йовович дополнила элегантными серьгами.

Фотографию актрисы в платье собственного производства модный дом Balmain разместил на официальной странице в соцсети Instagram.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал об успехах российского кинорежиссера Кантемира Балагова на 72-м Каннском кинофестивале. Он получил премию за фильм «Дылда» о возвращении двух фронтовых подруг в послевоенный Ленинград в рамках параллельной программы «Особый взгляд».