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Первая поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась

Певица призналась, что ее подвел популярный блогер-стилист.

Первая поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась
Альбина Джанабаева. фото: globallookpress

Альбина Джанабаева впервые решила посетить Каннский кинофестиваль. 23 мая она вылетела из Москвы, но могла бы так и не попасть на красную ковровую дорожку. Певица рассказала подписчикам в Instagram, что поездка едва не сорвалась из-за одного безответственного работника.

Оказывается, артистка обратилась за помощью к популярному блогеру-стилисту. Джанабаева заплатила ему, чтобы тот «собрал» её перед большим светским событием. Однако блогер не выполнил свои обязательства в срок. К счастью, у певицы был план Б, поэтому ей пришлось собираться на мероприятие самой.

Джанабаева призналась, что клюнула на предложение раскрученного блогера, за что и поплатилась. Она отметила, что для подобных людей количество подписчиков важнее репутации, чести и совести.

«Я хочу призвать всех к порядочному отношению! Проверяйте, с кем сотрудничаете, даже если картинки и цифры вас очень прельщают, рекомендации никто не отменял!» — написала Альбина Джанабаева.

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Альбина Джанабаеваканнский кинофестиваль 2019Каннский фестиваль
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Первая поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась
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