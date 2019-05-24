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«Оказывается, я виновата в отставке канцлера!»: Кудрявцева намерена подать в суд на австрийскую газету

Находясь в отпуске, телеведущая узнала, что ее имя красуется на первой полосе издания Österreich Zeitung.

«Оказывается, я виновата в отставке канцлера!»: Кудрявцева намерена подать в суд на австрийскую газету
Лера Кудрявцева. фото: globallook.com

Лера Кудрявцева не так давно отправилась в отпуск. Телеведущая проводит время в Майами вместе с мужем Игорем Макаровым и их девятимесячной дочкой. Именно там, на побережье, она отметила свой день рождения. 48-летняя знаменитость каталась на водных лыжах, загорала на яхте и наслаждалась изысканными блюдами.

Лера не подозревала, что в это время журналисты работали, используя ее имя. В пятницу утром она обнаружила, что украсила первую полосу австрийской газеты Österreich Zeitung. Телеведущая оказалась шокирована, прочитав о себе неправдивую информацию. В микроблоге она разместила фото статьи.

«Оказывается, я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал Ну что же, будем разбираться в международном суде», — высказалась Кудрявцева.

Первым на пост отреагировал Николай Басков. «Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят», — пошутил певец. «Лерчик, ты что, это ж круто! Ты ж смотри, какая ты влиятельная!», — присоединилась к нему Валерия. Многие предположили, что российскую телеведущую просто с кем-то перепутали. А в отставку на самом деле ушел не канцлер, а вице-канцлер.

Поклонники принялись подшучивать над Лерой. «Лера, сегодня Тереза Мэй подала в отставку. Ваш рук дело», «Молодец Лера! Вот это я понимаю уровень интриги!», «Это же надо! А в глобальном потеплении ещё не обвинили вас?, — стали писать подписчики.

фото: instagram.com/leratv/

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Лера Кудрявцеваскандалы в шоу-бизнесе
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«Оказывается, я виновата в отставке канцлера!»: Кудрявцева намерена подать в суд на австрийскую газету
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