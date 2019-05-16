НОВОСТИ

«Прелести разницы в возрасте»: Кудрявцева объяснила, почему не ревнует молодого мужа

С появлением дочери телеведущая позволила себе расслабиться.

«Прелести разницы в возрасте»: Кудрявцева объяснила, почему не ревнует молодого мужа
Лера Кудрявцева/globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram поразмышляла о жизни с молодым супругом. Напомним, что 47-летняя звезда замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который на 15 лет ее младше. По словам Кудрявцевой, когда между супругами серьезная разница в возрасте, в этом есть плюсы. Она, к примеру, давно не ревнует его, не истерит, «молча смывает зубную пасту в раковине» и отпускает мужа «потусить». Предвкушая, как раскинется в позе звездочки одна на кровати и будет смотреть сериал.

«Все прелести разницы в возрасте. Если бы мне было лет 20, мы развелись бы, наверное, через пару месяцев. А тут такая петрушка, что придраться не к чему. Свобода и жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит. Самое страшное слово для мужа — дряблый. Если он не сходил один день в спортзал, считает себя дряблым. Ну на самом деле дряблая, конечно, я, но ему это знать не обязательно, поэтому дряблый он», — пошутила телеведущая.

Также Кудрявцева отметила, что с появлением в ее жизни ребенка ей стало наплевать на многие вещи. Сейчас рядом с ней любящий муж, дочь, друзья. Все остальное она считает суетой и пылью, на которые не стоит обращать внимание.

Напомним, что Лера Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за Игоря Макарова. В прошлом году у пары после пяти лет совместной жизни родилась дочь Маша. Для телеведущей это третий брак. От первого союза у нее сын Жан Ленюк, который в прошлом году подарил теледиве внука.

Вам может быть интересно:

«То жирная, то старая, то страшная»: 47-летняя Лера Кудрявцева призналась, что хочет всегда оставаться молодой и красивой «Только не влюбляйся в меня»: Ирина Слуцкая впервые показала нынешнего мужа «Он просто ушёл, оставив всё мне»: Ирина Слуцкая поведала всю правду о разводе

Тэги:

Игорь МакаровЛера КудрявцеваМария Макарова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Прелести разницы в возрасте»: Кудрявцева объяснила, почему не ревнует молодого мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: