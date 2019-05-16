«Прелести разницы в возрасте»: Кудрявцева объяснила, почему не ревнует молодого мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram поразмышляла о жизни с молодым супругом. Напомним, что 47-летняя звезда замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который на 15 лет ее младше. По словам Кудрявцевой, когда между супругами серьезная разница в возрасте, в этом есть плюсы. Она, к примеру, давно не ревнует его, не истерит, «молча смывает зубную пасту в раковине» и отпускает мужа «потусить». Предвкушая, как раскинется в позе звездочки одна на кровати и будет смотреть сериал.

«Все прелести разницы в возрасте. Если бы мне было лет 20, мы развелись бы, наверное, через пару месяцев. А тут такая петрушка, что придраться не к чему. Свобода и жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит. Самое страшное слово для мужа — дряблый. Если он не сходил один день в спортзал, считает себя дряблым. Ну на самом деле дряблая, конечно, я, но ему это знать не обязательно, поэтому дряблый он», — пошутила телеведущая.

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Также Кудрявцева отметила, что с появлением в ее жизни ребенка ей стало наплевать на многие вещи. Сейчас рядом с ней любящий муж, дочь, друзья. Все остальное она считает суетой и пылью, на которые не стоит обращать внимание.

Напомним, что Лера Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за Игоря Макарова. В прошлом году у пары после пяти лет совместной жизни родилась дочь Маша. Для телеведущей это третий брак. От первого союза у нее сын Жан Ленюк, который в прошлом году подарил теледиве внука.