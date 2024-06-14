Максим Аверин — о своей роли в сериале «Склифосовский»: «Не кусай ту ладонь, которая тебя кормит»

Максим Аверин, известный российский актер, поделился с Teleprogramma.pro своими мыслями о роли хирурга Олега Брагина в сериале «Склифосовский». По его словам, он не устает от этой роли и продолжает ее играть с большим удовольствием. Актер подчеркнул, что ему нравится работать в хорошей команде, и он получает удовлетворение от того, что делает.

Аверин также отметил, что не понимает, почему некоторые люди считают, что эта роль должна надоесть ему. Он заявил, что каждый вечер выходит на сцену и это не вызывает у него негативных эмоций. Наоборот, он видит в этом свою профессию и старается делать все возможное, чтобы доставить радость зрителям.

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«Я беру лишь то, что мне предлагает судьба. Она и так достаточно щедра ко мне. Не кусай ту ладонь, которая тебя кормит», — подчеркнул Максим Аверин.

Максим Аверин добавил, что сейчас существует огромное количество проектов, и зрители могут легко потеряться в этом разнообразии. Поэтому он считает, что те, кто выбирает его работы, заслуживают уважения.