Кристина Кучеренко и Павел Попов сыграют во втором сезоне сериала «Жить жизнь»

Недавно стартовали съемки нового сезона драмы «Жить жизнь». В картине показаны отношения Анны и Матвея. Но теперь возникнут загадки прошлого, которые могут повлиять на будущее героев. В картине сыграют Дарья Мороз и Любовь Аксенова. А теперь стало известно, что во втором сезоне драмы появятся новые герои. Девушку Софию, IT-вундеркинда с таинственным прошлым, сыграет Кристина Кучеренко. Многие зрители ее знают по комедии «Два холма». А амплуа Виктора, руководителя закрытого Клуба пикаперов, предстанет Павел Попов.

По словам Павла Попова, главная задача его героя — найти настоящую любовь. За всеми внешними проявлениями — манерами, поведением в обществе, стилем одежды — скрывается ранимый и недолюбленный ребенок, который жаждет заботы и сочувствия. Виктор нуждается в этом на протяжении всей своей жизни. Попов считает, что это относится не только к его персонажу, но и ко всем героям сезона — все они стремятся к искренней любви.

А Кучеренко признается, что отчасти проект привлек ее возможностью поплакать и показать себя с другой стороны.

«Я оставляю слезы для кино, чтобы там от души пореветь», — пояснила актриса.

По сюжету, в новых сериях Аня начнет чувствовать, что ее втянули в чью-то игру. Она подозревает, что дело в закрытом клубе, где молодых людей обучают техникам пикапа. Также под ее подозрения попадет новая знакомая София.

Премьера «Жить жизнь 2» состоится эксклюзивно на START уже в этом году.