Начались съемки второго сезона сериала-манипуляции «Жить жизнь» с Дарьей Мороз

Драма «Жить жизнь», ставшая главным событием прошлой весны, возвращается на экраны. Поклонники сериала с нетерпением ждут премьеры второго сезона, которая обещает быть захватывающей. Стало известно, что уже стартовали съемки новых серий. В центре внимания снова будет судьба отношений Анны и Матвея, а также возникнут загадки прошлого, которые могут повлиять на их будущее.

В новом сезоне Анна, которую играет Любовь Аксенова, начинает подозревать, что стала пешкой в чужой игре. Ключ к разгадке, вероятно, скрывается в закрытом Клубе, где молодые люди обучаются продвинутым техникам пикапа. Возможно, ответы также следует искать у новой знакомой Софии, юной девушки, напоминающей Анну в молодости.

Дарья Мороз не только играет в сериале Риту, но и является соавтором сценария.

«Аню и Матвея мы оставили в точке уверенности, что самый сложный перевал под названием “порвать с прошлым” уже пройден. Но дальше герои столкнутся с реальностью. А в реальности Матвей — все еще манипулятор, а Аня — все еще жертва», — отметила она.

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Также отмечается, что София, гений в сфере IT с очень туманным прошлым, станет крайне важной фигурой во втором сезоне. Еще в сериале появятся новые герои.

Премьера нового сезона «Жить жизнь» состоится в 2024 году. Первые кадры со съемок уже появились в доступе. На них можно увидеть, как будут выглядеть герои.

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