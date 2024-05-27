Начались съемки второго сезона сериала-манипуляции «Жить жизнь» с Дарьей Мороз

Дарья Мороз вернулась к яркой роли. Фото: пресс-служба START

Дарья Мороз рассказала, чего ждать от новый серий про девушку Аню, которая переживает цикличность нездоровых отношений.

Драма «Жить жизнь», ставшая главным событием прошлой весны, возвращается на экраны. Поклонники сериала с нетерпением ждут премьеры второго сезона, которая обещает быть захватывающей. Стало известно, что уже стартовали съемки новых серий. В центре внимания снова будет судьба отношений Анны и Матвея, а также возникнут загадки прошлого, которые могут повлиять на их будущее.

В новом сезоне Анна, которую играет Любовь Аксенова, начинает подозревать, что стала пешкой в чужой игре. Ключ к разгадке, вероятно, скрывается в закрытом Клубе, где молодые люди обучаются продвинутым техникам пикапа. Возможно, ответы также следует искать у новой знакомой Софии, юной девушки, напоминающей Анну в молодости.

Дарья Мороз не только играет в сериале Риту, но и является соавтором сценария.

«Аню и Матвея мы оставили в точке уверенности, что самый сложный перевал под названием “порвать с прошлым” уже пройден. Но дальше герои столкнутся с реальностью. А в реальности Матвей — все еще манипулятор, а Аня — все еще жертва», — отметила она. 

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Также отмечается, что София, гений в сфере IT с очень туманным прошлым, станет крайне важной фигурой во втором сезоне. Еще в сериале появятся новые герои.

Премьера нового сезона «Жить жизнь» состоится в 2024 году. Первые кадры со съемок уже появились в доступе. На них можно увидеть, как будут выглядеть герои. 

Ранее мы писали, что Евгений Петросян появился на премьере фильма «Манюня: приключения в Москве» без Татьяны Брухуновой, зато в компании Эвелины Бледанс. Они с удовольствием позировали на ковровой дорожке. Юморист остался доволен тем, как прошел вечер.

Любовь Аксенова и  Роман Васильев. Фото: пресс-служба START

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