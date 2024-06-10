В июне состоится премьера семейной комедии «Полупановы» с Тимофеем Зайцевым

На телеканале ТНТ скоро состоится премьера сериала «Полупановы». Это комедия о жизни семьи, которая не хочет покидать старый деревянный дом в крохотном поселке. Они живут в своей порой абсурдной реальности. Эта картина от создателей интернет-хита «Зема». Режиссером комедии стал Алексей Смирнов.

Согласно сюжету, семейство Полупановых: Игорь Юрич и Татьяна, а также их сын Федерико живут словно в своей отдельной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попав в нее. К ним наведывается социальный работник Наталья. Но они от предложения переехать в более комфортные условия по государственной программе реновации отказываются.

Наталья пытается использовать любые методы, чтобы переселить семью: от выдуманных привидений в доме и приглашения органов опеки до организации бунта поселка против Полупановых. Но каждый раз ее попытки разбиваются о новые странности семейки Полупановых.