В июне состоится премьера семейной комедии «Полупановы» с Тимофеем Зайцевым

На телеканале ТНТ скоро состоится премьера сериала «Полупановы». Это комедия о жизни семьи, которая не хочет покидать старый деревянный дом в крохотном поселке. Они живут в своей порой абсурдной реальности. Эта картина от создателей интернет-хита «Зема». Режиссером комедии стал Алексей Смирнов.
Согласно сюжету, семейство Полупановых: Игорь Юрич и Татьяна, а также их сын Федерико живут словно в своей отдельной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попав в нее. К ним наведывается социальный работник Наталья. Но они от предложения переехать в более комфортные условия по государственной программе реновации отказываются.
Наталья пытается использовать любые методы, чтобы переселить семью: от выдуманных привидений в доме и приглашения органов опеки до организации бунта поселка против Полупановых. Но каждый раз ее попытки разбиваются о новые странности семейки Полупановых.
Социальный работник попытается изменить жизнь Полупановых. Фото: пресс-служба ТНТ
Эта история предстанет в качестве полноценного комедийного сериала на ТНТ, состоящего из тринадцати 25-минутных эпизодов. Авторы сериала обещают не только увлекательный сюжет с высокой плотностью шуток и большим количеством сюжетных твистов, но и мощные звездные камео актеров, певцов и блогеров категории А.
Авторы проекта — создатели интернет-хита «Зема» Дмитрий Степашин, Артем Молоканов и Антон Просвирнин. Режиссер проекта — автор популярного интернет-сериала «Внутри Лапенко» и экс-резидент Comedy Club Алексей Смирнов, также известный зрителям ТНТ по юмористическим проектам «Смех без правил» и «Убойная лига». Съемками проекта занималась студия «Пензфильммаш» («Зёма», «Салют, начальник», «Тяни, Сундук»).
Главные роли в сериале исполняют Дмитрий Степашин, Артем Молоканов и Антон Просвирнин. Также в проекте приняли участие: Елена Федотова, Надежда Просвирнина, Тимофей Зайцев и другие известные персоны.
Премьера комедии «Полупановы» состоится 24 июня в 20:00 на ТНТ.
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