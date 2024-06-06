Первый канал снял сериал об истории любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой

В России поэт номер один — Александр Пушкин. Многие знают строчки из его произведений наизусть.
Недавно был экранизирован роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». А теперь Первый канал объявил, что состоялись съемки проекта «Натали и Александр», в котором покажут историю любви поэта с Натальей Гончаровой.
Сюжет посвящен короткому периоду жизни, который стал самым счастливым и самым роковым для Пушкина. Гончарова была музой и женой Александра Сергеевича, а еще — светской львицей. Как любая девушка, Натали мечтала о простом человеческом счастье, но ей довелось стать главной женщиной в жизни гения.
Съемки сериала проводились в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге.
Главные роли сыграли Ксения Трейстер и Александр Зарядин. Также зрители увидят в картине: Алексея Барабаша, Григория Верника, Игоря Верника, Сергея Гармаша, Кирилла Кяро, Александру Ребенок и других известных актеров. Режиссером сериала стал Владимир Щегольков. А продюсерами стали Константин Эрнст, Сергей Титинков, Александр Акопов, Наталия Шнейдерова.
Картина обещает впечатлить красивыми локациями, яркими костюмами и атмосферой 19 века.
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Актрисы облачились в красочные костюмы. Фото: пресс-служба Первого канала
Фильм передаст атмосферу времени, когда жил Александр Пушкин. Фото: пресс-служба Первого канала
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