Первый канал снял сериал об истории любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой

В России поэт номер один — Александр Пушкин. Многие знают строчки из его произведений наизусть.

Недавно был экранизирован роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». А теперь Первый канал объявил, что состоялись съемки проекта «Натали и Александр», в котором покажут историю любви поэта с Натальей Гончаровой.

Сюжет посвящен короткому периоду жизни, который стал самым счастливым и самым роковым для Пушкина. Гончарова была музой и женой Александра Сергеевича, а еще — светской львицей. Как любая девушка, Натали мечтала о простом человеческом счастье, но ей довелось стать главной женщиной в жизни гения.

Съемки сериала проводились в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

Главные роли сыграли Ксения Трейстер и Александр Зарядин. Также зрители увидят в картине: Алексея Барабаша, Григория Верника, Игоря Верника, Сергея Гармаша, Кирилла Кяро, Александру Ребенок и других известных актеров. Режиссером сериала стал Владимир Щегольков. А продюсерами стали Константин Эрнст, Сергей Титинков, Александр Акопов, Наталия Шнейдерова.

Картина обещает впечатлить красивыми локациями, яркими костюмами и атмосферой 19 века.